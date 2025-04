Andressa Urach mostra mudança no cabelo após uso de mega

Andressa Urach, 37, contou ter ficado satisfeita com os resultados após adotar uma nova técnica de megahair.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto festejou os efeitos da mudança sobre seus fios. "Estou amando essa técnica. Meu cabelo cresceu muito, desenvolveu muito", comemorou, por meio dos stories de seu Instagram.

Ela contou que o método anterior causava muitas falhas em seu couro cabeludo. "Quando cheguei aqui [no salão], estava com muitas falhas no couro cabeludo e hoje está cheinho de cabelo."

Andressa será a capa de maio da revista Glamour Bulgária. Na entrevista à publicação estrangeira, ela falou sobre a luta para manter a saúde mental em equilíbrio. "Eu ainda luto todos os dias, mas a terapia e a fé me ajudam. Aprendi que não preciso ser perfeita — só preciso ser honesta comigo mesma."