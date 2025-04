Vinícius após BBB 25: 'Descobri que sou o namoradinho do Brasil'

Eliminado na reta final do BBB 25 (Globo), Vinícius conversou com Splash durante o lançamento da nova novela das 19h, "Dona de Mim".

O que aconteceu

O baiano comentou os primeiros dias após deixar o programa. "Queria chegar na final, ganhar o premio... Mas tá sendo um pós maravilhoso, muita gente legal me abordando, pedindo pra tirar foto comigo."

Não imaginava que seria tão legal. Tô muito, muito feliz . Vinícius

Ele brincou sobre estar fazendo "sucesso" na área romântica. "Descobri que tô sendo o namoradinho do Brasil. Tô levando na brincadeira, um monte de gente lega, já casei ontem. É muito carinho, muito amor que tô recebendo, não tem como não me sentir amado desse jeito."

Vinícius finalizou descrevendo a sensação dos dias recentes. "Aquele abraço bem apertado, é isso que tô sentindo de todo mundo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas