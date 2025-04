Gracyanne Barbosa faz procedimento em mamilos: 'Mais sensual e empoderada'

Há um mês fora do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa realizou um novo procedimento estético.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, Gracyanne contou que realizou o "nipple filler". Aderida por celebridades como Kim Kardashian, o procedimento ganhou fama nos Estados Unidos e preenche os mamilos para deixá-los mais eretos.

O procedimento foi realizado sob os cuidados de Dayana Hasten, especialista em harmonização íntima.

Estou me sentindo mais sensual, feminina e empoderada. Quero fazer mais Gracyanne Barbosa

Após o BBB, Gracyanne ainda fez um transplante de sobrancelha e retirou o excesso de ácido hialurônico de regiões do rosto.

