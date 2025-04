Fora do BBB, Daniele Hypolito comenta despejo de família: 'Fomos ingênuos'

Daniele Hypolito comentou sobre um golpe sofrido com Diego e sua família que os fez perder o imóvel onde viviam.

O que aconteceu

A ginasta abriu detalhes sobre um golpe que a família sofreu em 2022 envolvendo um apartamento comprado e onde viviam até então. Na ocasião, 15 familiares foram afetados e ficaram "sem teto" —incluindo Diego e Daniele. "O apartamento era da família, viviam lá minha mãe, minha tia, meus primos, o Diego e eu. E de uma hora pra outra, recebemos uma ordem de despejo. Foi devastador", conta ao Splash.

Segundo Daniele, o golpe foi aplicado no momento da compra do imóvel, mas o problema surgiu depois. A compra teria sido feita com "base na confiança" em um vendedor que omitiu uma pendência judicial. "Havia uma pendência na escritura definitiva que ninguém sabia. O antigo dono usou o imóvel como garantia de uma dívida no banco. Anos depois, fomos surpreendidos com a cobrança e, mesmo com advogado, perdemos na Justiça", explica a medalhista mundial.

A gente acreditou na palavra. Nossa mãe é uma pessoa de fé e confia nas pessoas, e nós também confiamos. Fomos ingênuos, e isso custou o despejo da nossa família Daniele Hypolito

