Sabrina Sato terá reality de amor e treta no Globoplay; veja participantes

Sabrina Sato, 44, será apresentadora do reality show Minha Mãe com seu Pai. A nova atração do Globoplay estreia no próximo dia 30 de abril e promete entreter os fãs de programas de confinamento com tretas, romances, constrangimentos e muitas risadas. Splash teve acesso à lista de 12 participantes e revela com exclusividade para você.

O que aconteceu

O reality show Minha Mãe com seu Pai segue o formato da ITV Studios, que faz sucesso em diversos países. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos em três etapas. As duas primeiras, respectivamente nos dias 30 de abril e 7 de maio, com quatro episódios cada. Já os dois capítulos finais vão ao ar no dia 14 de maio.

A proposta é mostrar encontros e dinâmicas que prometem trazer à tona as habilidades de paquera dos participantes. Porém, eles nem imaginam que sofrerão interferências diretas feitas por seus filhos —que também estão confinados e, de forma secreta, impactarão o desenrolar dos encontros e desencontros.

Sabrina Sato diz que o diferencial do novo reality show é ter os filhos "empatando" a vida amorosa dos pais. "Geralmente, é o contrário, né? Os pais querem saber de tudo, mas agora são os filhos que estão no comando. Não existe idade para ir atrás de um grande amor e de se reinventar!"

O projeto é o primeiro reality show do ano lançado pelo streaming da Globo. Ainda em 2025, estreiam Terceira Metade, apresentado por Deborah Secco, e a quarta temporada de Túnel do Amor, sob o comando de Ana Clara.

Conheça os participantes de Minha Mãe com seu Pai:

Christiana Rieken (mãe) e Paula Rieken (filha)

Minha mãe com seu pai: Paula (filha) e Christiana (mãe) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Christiana, de 52 anos, é formada em veterinária. É uma mulher independente e bem resolvida, mas não esconde a vontade de ser cuidada e ter um parceiro. É transparente e dona de uma sinceridade e autenticidade que podem ser até desconcertantes.

Com esse seu jeito, já botou para correr uma série de pretendentes, sendo esse um dos motivos que gera conflito entre ela e Paula, sua filha. Solteiras, as duas vêm construindo uma relação de carinho e cumplicidade, dividindo aventuras e frustrações amorosas.

Lisia Moura (mãe) e Ryan Moura (filho)

Minha mãe com seu pai: Ryan (filho) e Lisia (mãe) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Dona de uma gargalhada contagiante, Lisia, 45, chama atenção por onde passa. É estilosa, simpática, vaidosa e super alto astral. Já teve três relacionamentos, mas seu sonho é casar de papel passado. Depois que seu último companheiro morreu, dedicou seus dias aos filhos.

Agora, com os herdeiros já crescidos, resolveu mudar a vida e, quem sabe, 'viver feliz para sempre'. Tem quatro filhos, entre eles Ryan, com quem embarca no reality e nutre uma relação de confiança e companheirismo.

Alessandra Pontremolez (mãe) e Camila Pontremolez (filha)

Minha mãe com seu pai: Alessandra (mae) e Camila (filha) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Alessandra tem 48 anos e trabalha como investigadora de polícia. Cresceu em uma família onde o lema era "pegar sem se apegar", por isso nunca foi de namorar sério. Acabou se casando cedo, depois que engravidou de Camila, sua primeira filha. Após o divórcio, se casou de novo, ficando com o novo parceiro por 13 anos.

Desde a segunda separação, teve vários "contatinhos", mas só um relacionamento foi sério o suficiente ao ponto de apresentá-lo aos filhos. Solteira há dois anos, sonha em quebrar a maldição da família, que, segundo ela, é cheia de "encalhados".

Rosana Rodrigues (mãe) e Alexandre Rodrigues (filho)

Minha mãe com seu pai: Alexandre (filho) e Rosana (mãe) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Após duas decepções amorosas, Rosana, 43, está atrás de um parceiro para somar e que tenha disposição para um relacionamento saudável. E, segundo ela, é importante que goste de animais.

"Falante, expressiva, pistola e de temperamento forte". Esses são alguns adjetivos trazidos por seu filho, Alexandre, para descrevê-la. Ele, por sua vez, é o oposto da mãe, mas são melhores amigos e construíram uma relação de cumplicidade, na qual conversam sobre todos os assuntos.

Kenny Alberti (mãe) e Mylena Alberti (filha)

Minha mãe com seu pai: Mylena (filha) e Kenny (mãe) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Kenny garante que quando gosta de alguém, não tem medo de correr atrás, puxar papo e mandar mensagem. Aos 41, adora conhecer gente nova e busca por um pretendente culto, inteligente e que tenha uma visão de mundo humanizada. Segundo ela, o mais importante é sentir admiração pelo parceiro.

Engravidou cedo de Mylena, aos 15 anos, e viveu diferentes desafios, incluindo ficar presa em um relacionamento tóxico por anos. Tem uma ótima relação com Mylena, são amigas e possuem um diálogo aberto.

Nara Santos (mãe) e Rafael Santos (filho)

Minha mãe com seu pai: Rafael (filho) e Nara (mãe) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Nara tem 44 anos, faz amizade fácil, é alto astral, animada, sorridente e um tanto cabeça dura. Trabalha como vendedora de materiais de construção, tem quatro filhos e diz que sua vida amorosa é uma novela.

Viver um relacionamento leve, sem cobranças exageradas, com respeito e confiança é o que a mãe de Rafael procura. Para ela, o que chama a atenção em um homem é a personalidade. Ela gosta de gente animada, com energia boa e responsável. Nara e Rafael estão sempre juntos, são amigos e sabem tudo da vida um do outro.

João Amaral (pai) e Izabella Amaral (filha)

Minha mãe com seu pai: Joao (pai) e Izabella (filha) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Produtor de evento, João tem 51 anos e a vida agitada. Ele garante que conquista na lábia, no olhar e no bom humor. Viveu 24 anos com a mãe de seus filhos e, após a separação, teve um relacionamento de seis meses, além de outros encontros sem perspectivas.

Está em busca de uma mulher que esteja pronta para os altos e baixos da vida. Izabella, sua filha, diz que ele é frequentador diário da academia, "hétero top", que fala muitas pérolas, mas que cozinha muito bem. Pai e filha moram juntos, são parceiros, confidentes e transbordam amor.

Clodoaldo Gomes (pai) e Stephane Gomes (filha)

Minha mãe com seu pai: Stephane (filha) e Clodoaldo (pai) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Com 44 anos, Clodoaldo se considera um mestre da comunicação. É ator, modelo, dançarino, locutor e apresentador. Conhecer pessoas e socializar não são dificuldades para ele, que chama a atenção aonde chega, com o seu 1,90 de altura, além de ser um excelente dançarino.

Ele acredita que seu estilo, aliado ao seu físico, formam um "conjunto da obra". Stephane, sua filha, diz que o pai não tem dificuldades com mulheres, mas falta experimentar um amor profundo, consistente e verdadeiro.

Uilson Oliveira (pai) e Letícia Oliveira (filha)

Minha mãe com seu pai: Leticia (filha) e Uilson (pai) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Músico e gastrônomo. Uilson, 41, é bonito, atencioso, presente e adora emendar relações. "Emocionado" é a palavra que melhor descreve o pai de Letícia, de 21 anos, fruto de seu primeiro casamento. Acredita na força das conexões e na energia entre o casal.

Uilson gosta de cuidar e Letícia diz que seu pai quer viver um amor verdadeiro e duradouro de novo, mas acha que ele não precisa ter pressa e nem pular etapas. Pai e filha são amigos e se aproximaram ainda mais com a chegada da primeira neta do Uilson.

Leonardo Azevedo (pai) e Anna Beatryz Azevedo (filha)

Minha mãe com seu pai: Anna Beatryz (filha) e Leonardo (pai) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Aos 41 anos, Leonardo é divorciado e pai de três filhos. Solteiro há quase um ano, diz que sente dificuldades em encontrar uma parceira para a vida, que goste das mesmas coisas que ele: viajar, barzinho, praia, academia e, principalmente, que queira uma conexão verdadeira. Romântico, prefere estar sozinho do que envolvido em um relacionamento sem responsabilidade afetiva.

Anna Beatryz é a sua primogênita e tem uma ligação muito forte com ele. Os dois costumam sair juntos para rodinhas de pagode e praia. Ela morre de ciúmes do pai, e se não gosta de alguma namorada, faz questão de deixar bem claro.

Gilvandro Almeida (pai) e Luis Filipe Almeida (filho)

Minha mãe com seu pai: Luis Felipe (filho) e Gilvandro (pai) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

Viciado em adrenalina, Gilvandro, 55, é referência em surfe na Pororoca, além de ser ultramaratonista de stand up paddle. Tem uma empresa de obras e reformas, além de prestar serviços na área de esportes de aventura.

Seus amigos dizem que ele é um espírito livre, muito insistente e que não leva desaforo para casa. Solteiro há 20 anos, teve apenas um relacionamento sério em toda sua vida, com a mãe de seus dois filhos, entre eles Luis Filipe, 23.

Richard Borsetto (pai) e Geovanni Borsetto (filho)

Minha mãe com seu pai: Richard (pai) e Geovanni (filho) Imagem: Ricardo Bufolin/Globo

A vida profissional agitada de Richard, de 48 anos, parece sempre ter sido um empecilho para a sua vida amorosa. É engenheiro civil e responsável por duas unidades de negócio em cidades diferentes. Ele tem um filho de 25 anos, o Geovanni, fruto de um relacionamento que teve aos 19 anos e que não deu certo por ele estar atarefado entre o trabalho e a faculdade. Sua única relação duradoura foi um casamento de 14 anos, que terminou em 2021.

Nesses últimos anos solteiro, Richard conheceu algumas pessoas através de apps de relacionamento, mas achou tudo muito superficial. Para ele, a mulher ideal tem que ser bonita, saber conversar sobre assuntos diversos, ser participativa e independente.