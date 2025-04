'Viva o SUS': Camila Pitanga detalha doença de nova personagem e faz alerta

Em "Dona de Mim", nova novela das sete da Globo, Camila Pitanga, 47, interpreta Ellen, uma mulher com câncer do colo do útero em estágio terminal. Embora a doença não seja citada na trama, a atriz revela que se preparou com apoio de médicas e pacientes do INCA. Durante o lançamento do folhetim, ela reforçou a importância da prevenção e do SUS, alvo de polêmicas na última semana.

O que aconteceu

Diagnóstico de Ellen não é escancarado na novela, mas Camila Pitanga foi informada nos bastidores. "Na novela a gente não fala qual é a doença, mas para mim era importante saber. É câncer do colo do útero. A gente vê na tela que ela está lutando pela vida", explicou a atriz.

A atriz destaca a construção cuidadosa da personagem, mesmo com pouco tempo para preparação. "A maquiagem deu conta do recado. Vocês vão ver algumas imagens. Não tem uma maneira só da doença se manifestar. Tem gente que incha, tem gente que não. Cada corpo reage de um jeito", exemplifica.

Abel (Tony Ramos) e Ellen (Camila Pitanga) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Para compor o papel, Camila imergiu em um intenso trabalho de pesquisa. Nessa preparação, ela incluiu visitas ao INCA (Instituto Nacional de Câncer).

Conversei com médicas, psicólogas, pacientes. Foi determinante para entender o estado físico e emocional de quem passa por isso. E algo que apareceu muito nessas conversas foi a fé. Todas falaram do papel da fé como um eixo de cura, junto com o tratamento médico e o apoio da família Camila Pitanga

Conscientização e importância do SUS

Camila vê na novela uma oportunidade de conscientizar o público. Mais do que representar a condição em cena, ela diz que a personagem traz à tona uma mensagem importante. Na conversa com os jornalistas durante o evento, faz um apelo direto.

Se vocês [jornalistas] puderem dar espaço nos veículos de vocês, por favor, lembrem a mulherada de se prevenir. Ir ao ginecologista uma vez por ano, fazer o preventivo. Não dá para esperar a doença aparecer para se cuidar Camila Pitanga

Atriz também chamou atenção para a importância da vacina contra o HPV, disponível gratuitamente pelo SUS. "A vacina reduz em até 90% o risco de câncer de colo de útero. E o SUS oferece a partir dos 13 anos. Isso precisa ser dito, divulgado, repetido. É um serviço que salva vidas", afirmou, emocionada.

Antônio Pitanga e Camila Pitanga no lançamento de 'Dona de Mim' Imagem: Victor Chapetta

Ao lado do pai, o ator Antônio Pitanga, 85, a atriz fez questão de se posicionar em defesa do SUS, contrariando a recente opinião controversa de Jojo Todynho. Na última semana, a cantora publicou um vídeo afirmando que "só fala bem do SUS quem não usa", causando revolta na classe artística, médica e em representantes do governo atual.