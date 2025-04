À beira da piscina, Isis Valverde sensualiza de biquíni preto

Isis Valverde, 38, publicou um vídeo à beira da piscina nas suas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz traja um biquíni preto, que destaca bastante seu corpo definido. O registro noturno foi divulgado por ela nos stories de seu Instagram.

Isis Valverde se casa no dia 3 de maio com o empresário Marcos Buaiz, 45. Os dois subirão ao altar no suntuoso Ville La Rochelle, propriedade familiar situada em Jarinu, no interior de São Paulo.

Eles assumiram namoro em julho de 2023 e já estão casados no civil desde o fim do ano passado. Buaiz é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, 42, que foi sua esposa entre 2007 e 2022.