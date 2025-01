Thiago Nigro posta vídeo do feto perdido: 'Já tinha bracinho, dedinho'

Thiago Nigro, 34, postou no Instagram imagens do feto que Maíra Cardi perderam após aborto espontâneo.

O que aconteceu

Instagram postou aviso de conteúdo sensível. Ao acessar os stories de Thiago Nigro neste sábado (4), os usuários da rede social recebiam a seguinte mensagem: "Conteúdo sensível. O conteúdo deste vídeo pode ser desagradável para algumas pessoas". Clicando num botão, era possível visualizar o vídeo.

Thiago compartilhou seus pensamentos na rede social. "Nessa noite, a Maíra expeliu. Tantas coisas passando na cabeça... Já tinha bracinho, dedinho...", escreveu o influenciador. Ele colocou a música "Oceans", de Ross Lara, no story.

A exposição do vídeo desagradou parte do público. O nome de Thiago Nigro ficou entre os assuntos mais comentados do momento no X. "Essa é sem dúvida alguma a coisa mais bizarra que vi na internet. Que falta de noção", escreveu um usuário da rede social.

Essa é sem dúvida alguma a coisa mais bizarra que vi na internet. Que falta de noção. Nunca imaginei que as pessoas na internet chegaria a esse ponto. -- Rodrigo (@RohAndrad) January 4, 2025

Maíra Cardi já havia sido criticada por postar vídeo do momento em que descobriu o aborto espontâneo. Ela estava filmando a consulta quando a médica avisou que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Ao dar a notícia para os seguidores, compartilhou o vídeo. "Pra que expor vídeo até disso?", questionou uma usuária do X.