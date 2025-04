O BBB parece que ainda não começou, mas está acabando

Tadeu Schmidt esqueceu de mencionar Sérgio Chapelin logo na abertura do BBB 25 de ontem, deixando o ex-colega soterrado entre os genéricos "e outros". Mas o pior mesmo é ver Renata e João Pedro ainda no jogo, enquanto Vinícius está fora, balançando a banda pra lua com Maike e dona Delma no "Bombástico".

O episódio terminou com João Pedro arriscando um ballet desastroso ao lado de Renata — um espetáculo à parte, para quem gosta de tragédia cênica.

Tudo muito divertido, mas o jogo segue... sem jogo.

Até o momento de crise existencial de Diego Hypolito, que poderia ter rendido algo mais profundo, acabou numa pizza doce.

Quem investiu três meses — quase quatro — esperando entretenimento, já começa a aceitar o pacote vazio. E ele será entregue em cinco dias por módicos R$ 2.720.000,00.

Será que dá pra reclamar no Procon?