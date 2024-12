Gisele, Brunna, Lexa: as famosas que terão bebês em 2025

A cegonha vai chegar em 2025 para várias famosas. Confira quem —até o momento— vai ter bebê em 2025.

Bruna Biancardi

Neymar, Bruna Biancardi e filha Mavie Imagem: Instagram/BrunaBiancardi

A influenciadora, de 30 anos, anunciou no finalzinho do ano que espera a segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr., 32. Ela já é mãe de Mavie, 1. Neymar também é pai de Helena, e de de Davi Lucca, 13.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen espera o terceiro filho Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Gisele, 44, está à espera o terceiro filho —o primeiro com o namorado Joaquim Valente, 35. Segundo informações da imprensa internacional, a modelo só vai descobrir o sexo do bebê após o nascimento.

Brunna Gonçalves e Ludmilla

Ludmilla coloca a mão na barriga de Brunna Gonçalves, que está grávida, em foto no Riocentro; cantora se apresentou no sábado (7) e no domingo (8) Imagem: Instagram @ludmilla

A dançarina Brunna Gonçalves, 32, e a cantora Ludmilla, 29, anunciaram a gravidez do primeiro filho em novembro, durante uma apresentação em São Paulo. As artistas engravidaram através da fertilização in vitro (FIV) e estão esperando uma menina.

Manu Gavassi

Manu Gavassi anuncia gravidez Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi, 31, também espera o primeiro bebê com o modelo Jullio Reis, 27. Ela ainda não revelou se já sabe o sexo do bebê.

Lexa

Lexa está grávida do primeiro filho com Ricardo Vianna Imagem: Reprodução/Instagram/@lexa

A cantora Lexa, 29, também será mãe de seu primeiro filho em 2025. Ela está à espera de uma menina, Sofia, com o noivo, Ricardo Vianna, 32.

Lorena Maria

Lorena Maria assumiu namoro com MC Daniel Imagem: Reprodução

A influenciadora de 25 anos está grávida do primeiro filho com MC Daniel, 26. O bebê é um menino, mas os pais ainda não decidiram o nome.

Maíra Cardi

A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi, 41, anunciou que espera o primeiro filho com Thiago Nigro, 34, neste mês de dezembro. Ela já é mãe de Sophia, 6, e Lucas Cardi, 23, de outros relacionamentos.

Mila Braga

Mila e Yudi esperam primeiro filho Imagem: Reprodução/Instagram/@eumila

A cantora, casada com Yudi Tamashiro, 32, espera o primeiro filho do casal, um menino que se chamará Davi Yudi.

Duda Reis

Duda Reis e Du Nunes Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora Duda Reis, de 23 anos, também espera o primeiro filho com o cabeleireiro Du Nunes.