Brigas, rumores de traição: 10 anos de idas e vindas de Gabigol e Rafaella

Ao que tudo indica, Rafaella Santos, 28, e Gabigol, 28, reataram o relacionamento mais uma vez. Os dois estariam curtindo um período de folga em Tóquio, no Japão.

Há quase dez anos, a irmã de Neymar e o jogador de futebol vivem de idas e vindas. Relembre:

Início em 2015

Gabigol e Rafaella ficaram pela primeira vez em 2015, quando ele atuava pelo Santos. Mas o romance logo teve o primeiro término quando o atleta foi para a Itália defender o Inter de Milão.

Primeira recaída

Rafaella Santos, irmã de Neymar, e Gabigol se beijam em Barcelona Imagem: Reprodução

Os dois reataram em 2017, quando Rafaella se mudou para Barcelona e Gabigol seguia morando na Itália. Mas o casal terminou no mesmo ano.

Entre tapas e beijos

Gabigol e Rafaella Santos Imagem: Reprodução/Instagram

Depois de mais dois anos afastados, eles reataram a relação em 2019 após serem vistos juntos em um camarote no Carnaval. Dessa vez, o namoro foi muito exposto pelos dois tanto em eventos quanto em publicações nas redes sociais.

Em novembro de 2019, surgiram alguns boatos de traição. Segundo Léo Dias, Gabigol teria ficado com Aline Riscado e tentado algo com Anitta, mas sem sucesso.

Briga com Neymar pai. Segundo o Extra, a família de Rafaella não apoia o relacionamento com o jogador, e ele e o sogro chegaram a brigar a ponto de chegarem à agressão física no réveillon de 2020.

Em janeiro de 2020, Rafaella anunciou o término. "Faz um mês que não estou com Gabriel, parem de me associar com ele. Eu não tenho nada a ver. Espero que entendam de alguma forma", disse no Instagram, na época.

Mais uma reconciliação

Os dois voltaram em junho de 2020, mas não durou muito. Após novos boatos de traição —apesar de o jogador ter negado— mais uma vez o namoro chegou ao fim.

Juntos de novo

No ano seguinte surgiram boatos de que o casal havia reatado novamente, mas a informação só foi confirmada em março de 2022. Gabigol compareceu ao lançamento da marca de suplementos de Rafaella.

No Instagram, o jogador publicou uma foto com a namorada e escreveu: "tipo Coringa e Arlequina". O casal da DC Comics é conhecido pelo relacionamento bem conturbado.

Gabigol, do Flamengo, e Rafaella Santos, irmã de Neymar, se encontram em evento Imagem: Reprodução/Twitter

Após quatro meses, o namoro chegou ao fim pela quinta vez.

Empurrãozinho da cunhada

O casal reatou mais uma vez em março de 2023. Segundo rumores, Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, serviu de cupido para os dois.

Eles teriam feito um acordo de expor menos o relacionamento. A reaproximação teria acontecido com a mudança de Rafaella para o Rio.

Em setembro do mesmo ano, o então ex-casal anunciou mais um término. Eles afirmaram que seguiam amigos.

Vem aí?

Agora, mais de um ano depois, o ex-casal é visto novamente junto, no Japão. Será que engatam?