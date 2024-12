Prótese dentária e roupa de 8 kg: 5 curiosidades de 'O Auto da Compadecida'

"O Auto da Compadecida 2" estreia no dia 25 de dezembro nos cinemas. A primeira obra, lançada em 1999 ainda como minissérie da Globo, foi gravada em Cabaceiras (PB) e no Rio de Janeiro. A adaptação em longa-metragem foi lançada no ano seguinte.

Confira cinco curiosidades sobre o filme

Roupa de cangaceiro Severino, personagem de Marco Nanini, pesava 8 kg. Entre outros detalhes da caracterização, ator ainda usava olho de vidro, peruca e látex no rosto. Curiosidades foram divulgadas pelo portal Gshow.

Rosinha era apenas citada na obra original de Ariano Suassuna. A personagem interpretada por Virginia Cavendish, que volta em "O Auto da Compadecida 2", ganhou espaço nas adaptações para TV e cinema, conforme divulgou o site Memória Globo.

Matheus Nachtergaele também se transformou em caracterização. Ator utilizou uma prótese dentária, de aspecto amarelado e irregular, e escureceu sua pele para interpretar João Grilo.

Produção montou 'operação especial' em Cabaceiras (PB). A pequena cidade paraibana precisou acomodar uma equipe de 65 pessoas, além dos atores que formavam o elenco. Para isso, foram alugadas duas fazendas, todos os quartos de um hotel —localizado a 20 km do set de filmagens— e 12 casas.

'O Auto da Compadecida' é o 63º melhor filme brasileiro de todos os tempos. "Limite (1931)", de Mario Peixoto, é o primeiro da lista, seguido por "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964), de Glauber Rocha, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).