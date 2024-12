Com apresentação de Angélica, TikTok Awards 2024 acontece hoje; confira

Acontece nesta terça-feira (17) a entrega do TikTok Awards 2004. Com apresentação de Angélica e Fabão, a premiação terá transmissão ao vivo na plataforma e começa às 20h.

No total, são 10 categorias para eleger os "criadores do ano, ícones do amanhã". Esta é a quarta edição do evento.

A competição foi dividida em duas etapas e a votação aconteceu diretamente na página do prêmio no TikTok, até 15 de dezembro.

Confira os finalistas:

Vídeo do Ano

Arthur Paek

Camila Pudim

Lucas Rangel

Nina Baiocchi

Pkllipe

Criador do Ano

Arthur Paek

Bomtalvão

Camila Pudim

Eloá Almeida

Stenio Girardelli (Laactea)

Estrela do Ano

Ana Castela

Luan Pereira

Luciano Huck

Selton Mello

Viih Tube

#TikTokModaEBeleza: Quem criou tendência

Adam Mitch

Iara Sannyy

Lisa Barcelox

Mirella Qualha

Rafael Santos

#TikTokMeFezOuvir: Hit do ano

Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo)

Nosso Primeiro Beijo - Ao Vivo (Gloria Groove)

RAM TCHUM (DENNIS & Ana Castela & MC GW)

Só Fé (Grelo)

THE BOX MEDLEY FUNK (THE BOX & Mc Brinquedo & Mc Cebezinho & MC Tuto & Mc Laranjinha)

#AprendaNoTikTok: Quem sabe, compartilha!

Debora Aladim

Gis com giz

Igor Bucioli

Mari Krüger

Pedro Loos

#TikTokMeFezAssistir: Vale o spoiler

Alicia Righi

Arthur Viana

Chrystian Lemos

Gabi Marques

Matheus (Loading Séries)

#TikTokEsportes: Medalha de ouro em conteúdo

Andressa Fontinele

Felipe Motta

Gabi Gagliassi

Matheus Mazzola

Lucas Veloso

#TikTokReceita:Humm... deu até fome!