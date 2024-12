Klink 'filha', Rubião e mais: 5 dicas de livros para acertar no presente

O Natal está chegando e, com ele, a corrida em busca de presentes para família e amigos. Splash selecionou cinco livros de diferentes temas, com preços variados.

Um deles é o recém-lançado "Nós", de Tamara Klink, que seguiu os passos do pai e lançou uma obra sobre sua travessia solitária do Oceano Atlântico. Confira essa e mais dicas do colunista Rodrigo Casarin e das repórteres de Splash, Fernanda Talarico e Luiza Stevanatto.

"Obra Completa", de Murilo Rubião (Companhia das Letras)

Rodrigo Casarin - Figura peculiar, leitor apaixonado por Machado de Assis e pela Bíblia, pilares fundamentais para sua própria obra, Murilo Rubião é um possível elo entre a literatura brasileira e o realismo mágico que tanto associamos a autores de outros lugares da América Latina.

Foi um contista obcecado pela reescrita, tanto que sua obra completa está condensada num livro relativamente pequeno. Histórias como "Teleco, O Coelhinho", "Os Dragões" e "O Pirotécnico Zacarias" são inesquecíveis.

"Sal, gordura, ácido, calor: Os elementos da boa cozinha", de Samin Nosrat (Companhia de Mesa, tradução de Nina Horta)

Luiza Stevanatto - Em 480 páginas, esse livro grande, supercolorido e de capa dura mistura receitas, belas ilustrações, ciência, infográficos... É um presente muito interessante tanto para quem quer se aventurar na cozinha e se aprofundar nas técnicas da culinária, como para quem simplesmente gosta de ler e aprender mais sobre o assunto.

A autora é Samin Nosrat, a mesma que apresenta com bom humor e leveza a série "Sal, Gordura, Acidez e Calor" (Netflix).

"O Vício dos Livros", de Afonso Cruz (Dublinense)

Rodrigo Casarin - O português Afonso Cruz sabe escrever livros cativantes —"Vamos Comprar um Poeta", seu maior sucesso no Brasil, é um bom exemplo disso.

"O Vício dos Livros" empolga pela coleção de boas histórias e ótimas reflexões que Afonso entrega aos leitores em textos breves, que oscilam entre o tom de ensaio, crônica, memória e curiosidade histórica. É um daqueles livros sobre livros que precisa estar na biblioteca de qualquer pessoa apaixonada por, óbvio, livros.

"Nós: O Atlântico em solitário", de Tamara Klink (Companhia das Letras)

Fernanda Talarico - Em 2021, em plena pandemia, a navegadora Tamara Klink, com 24 anos à época, saiu da França visando chegar até a costa brasileira pelo mar. Em um relato cru e pessoal, Tamara nos leva com ela a bordo de seu barco, Sardinha. A autora surpreende por sua coragem, mas também por assumir aos leitores todos os seus medos.

"A Corneta", de Leonora Carrington (Alfaguara, tradução de Fabiane Secches)

Rodrigo Casarin - Uma senhora que, aos 92 anos, ganha de sua melhor amiga uma corneta auditiva. O aparelho não só contorna o problema de audição da mulher, mas faz com que ela passe a ouvir de forma sobre-humana.

Após ser tocada de casa pela família, num asilo que a nonagenária, agora boa de ouvido, viverá uma jornada cheia de mistérios, simbolismos, personagens marcantes e um crime a ser resolvido. É ótima a mistura de surrealismo, mitologia celta, tarô e cultura pré-hispânica feita por Leonora num texto bem divertido.

