Vozes japonesas de 'Demon Slayer' demonstram 'poder otaku' na CCXP

Os atores Takahiro Sakurai e Kengo Kawanishi, responsáveis pelas vozes originais de Giyu Tomioka e Muichiro Tokito do anime "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", não faziam ideia do que os esperava no palco Thunder da CCXP 24.

O simples encontro dos atores dos Hashiras do anime arrastou uma multidão de otakus que estavam lá para celebrar seu anime favorito como se fosse em um show de uma estrela da música. Splash estava lá para contar o que viu.

O que aconteceu

O auditório bem cheio —mais que o de algumas atrações ocidentais do evento— recebeu não só os dois atores das vozes originais, mas também o dublador Daniel Figueira, o rosto por trás da voz do protagonista Tanjiro Kamado. E a profissional entrando no palco, o calor do público e o barulho dos aplausos era visível. Sakurai em especial ficou visivelmente surpreso com o grito da plateia ao receber o "seiyuu" do Giyu Tomioka.

Durante o painel, os atores —de ambos idiomas— compartilharam as dificuldades de gravar animes de ação e reforçaram a expectativa pelo que vem por aí em "Demon Slayer - O Filme: Castelo Infinito", primeira parte de uma trilogia que promete encerrar a história criada por Kyoharu Gotouge.

Ao final do painel, os atores japoneses ainda deram uma amostra de seu trabalho, mostrando ao vivo como gravariam um diálogo de "Demon Slayer". No melhor estilo "quem sabe faz ao vivo", todos dublaram cenas ali na frente de um público de centenas de fãs e não fizeram feio.

A animação do público continuou quando exibiram com exclusividade o novo trailer do filme que estreia em 2025 e promete iniciar o arco final da trama de "Demon Slayer". Se havia alguma dúvida se conteúdos otakus trariam uma grande comoção ao maior auditório da CCXP, esse painel provou que os fãs de anime não devem em nada aos entusiastas de outras mídias.

Ator Takahiro Sakurai dubla cena de Giyu de "Demon Slayer" ao vivo na CCXP Imagem: Splash UOL

Splash teve a oportunidade de conversar com os atores japoneses de "Demon Slayer" antes do painel da CCXP, e ambos contaram histórias de bastidores e surpresa com o sucesso do anime.

Esperavam que o anime fosse esse fenômeno?

Sakurai: Eu não imaginava que seria esse sucesso tão grande. Eu gostava do original, li o mangá, achei que a animação tinha uma qualidade muito alta. E sinto um movimento crescente, a expectativa é por um sucesso contínuo.

Kawanishi: Como eu já lia o original na "Shonen Jump" eu já gostava, achava interessante. Quando se tornou um anime foi uma grande honra poder participar. Eu queria que muitas pessoas pudessem ver essa obra. Eu pensei que quando entrasse o Tokito o sucesso seria maior ainda. Quando rodei o mundo vi de perto essa paixão do público por "Demon Slayer", foi algo que me surpreendeu.



Os atores dos Hashiras são unidos nos bastidores?

Sakurai: Os Hashiras não têm tantas cenas juntos, quando eles se juntam para gravar as cenas em que se encontram é legal. E o ator que faz o Hashira do vento (Sanemi Shinazugawa, cujo ator de voz é o Tomokazu Seki) anima a gravação e o ambiente. Mesmo que os personagens não se deem bem, na gravação e no estúdio, é ele quem traz a diversão.

Kawanishi: O Seki-san é uma referência para nós, ele estava muito animado. No arco do treinamento dos Hashiras eu fui cumprimentá-lo e ele estava feliz pelo personagem. Ver um profissional que é uma referência para mim estando animado foi algo que me inspirou. Ver todo mundo ali contente com a obra foi inspirador.

Cena de 'Demon Slayer: O Castelo Infinito', indicado ao Splash Awards Imagem: Reprodução/Sony Pictures

Como é viajar ao Brasil para encontrar fãs?

Sakurai: Tive esse ano a oportunidade de ir ao México, Los Angeles, e agora estou no Brasil. Ouvi em vários países o sucesso de muitos fãs, e pude presenciar isso. Isso de certa forma é um milagre.

Kawanishi: Através dessa turnê mundial fomos a vários países, estou curioso pela reação de outros lugares. Vi a paixão por essa obra, tenho certeza que ver pessoalmente vai superar minha expectativa.