João Gabriel fala sobre situação com affair após beijar Thamiris no BBB 25

João Gabriel, 22, afirmou que seu affair fora do BBB 25 não ficou abalado após ele beijar Thamiris no confinamento.

O que aconteceu

Desde que entrou no reality show, o participante contou aos colegas de confinamento que tinha alguém fora do programa. Mesmo sem assumir um namoro com a moça de seu estado, João Gabriel declarou gostar muito dela.

Mesmo assim, após uma noite de bebedeira, o goiano beijou Thamiris enquanto os dois estavam deitados na cama. Nos dias seguintes ao fato, João Gabriel tentou evitar o assunto para não atrair mais atenção para seu deslize.

Porém, após ser eliminado, o salva-vidas de rodeio garantiu que conversou com sua pretendente. "E o povo está querendo saber sobre eu e a minha ficante lá do meu estado, que é uma menina que eu gosto demais. Tenho um carinho enorme por ela", disse ao Gshow.

João Gabriel ainda afirmou que os dois não chegaram a se distanciar. "Não nos distanciamos, nem nada, não. A gente está conversando, trocando ideia. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa muito boa. E se for da vontade de Deus de ficar junto, vamos ficar. Mas a gente está conversando e está bem", disse.

