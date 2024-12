Painel de novo 'Dexter' e 'Yellowjackets' teve sangue e lágrimas

A CCXP 24 deste sábado (8), foi dedicada aos serviços de streaming. Depois da Apple TV+, e antes do Prime Video, foi a vez do Paramount+ apresentar as novidades no Palco Thunder, o principal do evento.

A plataforma trouxe informações de duas séries: a terceira temporada de "Yellowjackets" e a vindoura "Dexter: Pecado Original", que mostrará a juventude do famoso assassino. Os elencos de ambas as produções marcaram presença no evento brasileiro.

"Yellowjackets" que abriu o painel, com um trailer inédito dos novos episódios, previstos para 24 de fevereiro, que trouxe cenas das jovens se perseguindo na floresta e apresentou a atriz Hilary Swank, mais nova adição ao seriado. No palco, estiveram os atores Kevin Alves (Travis), Sophie Thatcher (Natalie), Jasmin Savoy Brown (Taissa), Sophie Nélisse (Shauna) e Courtney Eaton (Lottie).

Entre os gritos emocionados dos fãs, um momento inesperado: para responder sobre seu personagem, Kevin Alves deu toda a sua resposta em português. Acontece que o jovem é filho de brasileira com um português e até representou o Brasil em competições de patinação artística, sua vocação antes de se encontrar nas telas.

Logo depois, foi a vez dos atores da nova série de "Dexter" subirem ao palco. O auditório recebeu o grupo formado por Patrick Gibson, que vive a versão jovem do serial killer; Christian Slater, o pai do maníaco; Molly Brown, a versão jovem de Debra, a irmã adotiva de Dexter; Patrick Dempsey, o chefe da polícia de Miami; e Sarah Michelle Gellar, uma investigadora forense.

Dos presentes, Patrick Dempsey — eleito o homem mais sexy do mundo em 2023— emocionou o auditório, mas a favorita foi, sem dúvidas, Sarah Michelle Gellar. A atriz, conhecida por "Buffy, a Caça-Vampiros" e como a Daphne dos filmes de "Scooby-Doo", foi ovacionada em pé pelo público, o que a levou às lágrimas.

Por fim, "Star Trek: Seção 31", filme que marca o retorno de Michelle Yeoh para a saga, ganhou um trailer. Assista abaixo.