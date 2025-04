Delma chora e desabafa sobre medo de entrar no BBB 25

Na manhã de hoje, Delma chorou em um papo com Diego e Vitória Strada ao lembrar-se do medo que sentiu antes de entrar no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na varanda, Delma conversou com Diego e Vitória e confessou: "Eu entrei nessa casa com muito medo. Só Deus sabe. Medo de fazer algo errado, medo de constranger minha família."

Entre lágrimas, a dona de casa disse que fazer parte do elenco do BBB é um sonho: "Nunca vou esquecer disso. Isso é um sonho para todo mundo."

Nunca vou me esquecer disso aqui. É a casa dos sonhos para todo mundo que sonha um dia com algo diferente, com algo lindo na vida. Delma

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

BBB 25 - Enquete UOL: do top 7, quem é o mais odiado do elenco? Resultado parcial Total de 3259 votos 5,19% Diego Hypolito 2,45% Guilherme 13,96% João Pedro 2,58% Joselma 33,66% Renata 33,97% Vinicius 8,19% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3259 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Embed Delma: