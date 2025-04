Advogados de Sean "Diddy" Combs querem opiniões de potenciais jurados sobre tráfico sexual

WASHINGTON (Reuters) - Os possíveis jurados no julgamento de Sean "Diddy" Combs no mês que vem serão questionados sobre suas opiniões sobre uma série de questões, incluindo sequestro, distribuição de medicamentos e tráfico sexual, de acordo com questionários preliminares apresentados pelos advogados do magnata do hip-hop.

Combs, de 55 anos, enfrenta cinco acusações criminais, incluindo extorsão e tráfico sexual. Os promotores acusam Combs, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy durante sua carreira, de usar seu império empresarial para abusar sexualmente de mulheres entre 2004 e 2024.

A seleção do júri para o julgamento, que ocorrerá em um tribunal federal na cidade de Nova York, está marcada para começar em 5 de maio.

"As acusações neste caso envolvem alegações de sequestro, incêndio criminoso, suborno de testemunha, obstrução da justiça, distribuição de medicamentos, trabalho forçado, tráfico sexual e transporte para fins de prostituição", afirmam os esboços dos questionários. "Há algo na natureza dessas alegações que dificultaria sua imparcialidade e justiça?"

Os esboços dos questionários também alertam que vídeos e fotografias gráficas que mostrem violência física e incluam cenas e linguagem sexualmente explícitas podem ser apresentados como prova durante o julgamento.

Os promotores alegam que o abuso incluía mulheres participando de performances sexuais gravadas, chamadas de "freak-offs", com profissionais do sexo, que às vezes eram transportados através das fronteiras estaduais.

Combs, que se declarou inocente de todas as acusações, fundou a Bad Boy Records e é creditado por ajudar a transformar rappers e cantores de R&B como Mary J. Blige, Faith Evans, Notorious B.I.G. e Usher em estrelas nas décadas de 1990 e 2000.

Os promotores disseram que o sucesso de Combs escondeu um lado obscuro, citando uma série de incidentes, incluindo o de março de 2016, quando ele foi flagrado em um vídeo de vigilância chutando, arrastando e jogando um vaso em uma mulher que tentava sair de um hotel em Los Angeles.

(Reportagem de Lucia Mutikani)