Globoplay visa equilíbrio financeiro após 10 anos e 2º Oscar com 'Vitória'

Globoplay completa dez anos em 2025 celebrando uma conquista importante: o Oscar de "Ainda Estou Aqui". Plataforma já sonha com a possível indicação de "Vitória" para a próxima edição. Além disso, almeja equilíbrio financeiro após o investimento inicial há uma década.

Oscar

Manuel Belmar, diretor de Produtos Digitais da Globo, afirmou que a Globo trabalha a hipótese de levar o filme estrelado por Fernanda Montenegro ao Oscar. A declaração do chefão do Globoplay aconteceu nos bastidores do Academy Day, evento realizado pela emissora em parceria com a academia do Emmy, que trouxe executivos de diversos países para debates sobre o mercado na semana passada.

Vitória fez mais de 600 mil espectadores, que é uma trajetória que me surpreende, e estamos trabalhando nesse sentido [de levar o filme para o exterior]. Confio que terá uma trajetória de festivais importantes. Pensar no Oscar seria uma ousadia, como foi antes, mas vamos, sim, fazer um trabalho de distribuição muito forte. Vamos tentar indicações de filme e de atuação para Fernanda Montenegro. Manuel Belmar

"Ainda Estou Aqui" chegou ao Globoplay na última semana, após sucesso por bilheterias fora do Brasil e conquista do Oscar. "Coroando uma estratégia muito vitoriosa, subimos o filme na plataforma no sábado [dia 6]... Um aprendizado importante é a recuperação da nossa autoconfiança. A gente pode, sim, ter produtos premiados. Outro é o esforço da divulgação. A parceria com a Sony Pictures foi um novo paradigma, porque eles têm um conhecimento profundo do mercado internacional. Distribuição é chave".

Equilíbrio financeiro

Criado em 2015, o Globoplay pode deixar de gerar prejuízos em 2025, acredita Belmar. Em conversa com jornalistas, ele disse que a plataforma de streaming da Globo, a principal do país, deve atingir o equilíbrio financeiro no terceiro trimestre deste ano. Plataforma já apresenta crescimento — em 2024, a plataforma atingiu crescimento de 42% em sua base de assinantes, demonstrando um potencial robusto de expansão futura.

Neste ano, se a gente mantiver esse público com a base de crescimento que nós estamos tendo nos últimos tempos, no terceiro trimestre, nós já seremos break even [termo usado para quando uma empresa iguala os custos de produção com os seus ganhos financeiros, isto é, passa a gerar lucro]. Manuel Belmar

Esse equilíbrio financeiro chega em um momento aquecido para as plataformas de streaming no Brasil. Em debate promovido no evento, Globoplay, Max e Netflix falaram sobre o sucesso de três produções nacionais: "Ainda Estou Aqui", "Beleza Fatal" e "Senna", respectivamente.

Televisão vai morrer?

O Academy Day também abordou a importância da TV aberta na vida de milhões de brasileiros. "Todos aqueles que dizem que a TV aberta está morrendo vão morrer antes dela", disse Antonio Wanderley, CEO da Kantar Media na América Latina, ao lado de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo, Estúdios Globo e Afiliadas, que ainda trouxe outro ponto ao debate: o uso de inteligência artificial.