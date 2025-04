BBB 25: Maike publica foto de reencontro com Eva fora da casa: 'Bom demais'

Maike, 30, e Eva, 31, reencontraram-se pela primeira vez desde que deixaram o confinamento do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O representante comercial compartilhou em suas redes sociais duas fotos do reencontro com a sister. "'Pois não corte, viu?' Hahahaha. Bom demais te ver, Eva", escreveu ele, na legenda da publicação.

A própria Eva se manifestou nos comentários do post, dando a entender que o clima da reunião foi amigável. "Hum, 'dona Maika', se oriente não! [risos] Bom te ver, amigo!", disse a fisioterapeuta.

Maike aproveitou o encontro para se desculpar com Eva pelas atitudes controversas que teve com Renata, 33, na casa. "Já me desculpei com a Eva e ela já puxou o meu cabelo", brincou ele, referindo-se à polêmica que causou ao puxar o cabelo da bailarina em seus últimos dias no programa.

