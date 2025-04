Kelzy Ecard retira três lipomas após câncer: ‘Cansada de procedimentos'

Kelly Ecard, 59, contou neste sábado (12) que retirou três lipomas do braço.

O que aconteceu

A atriz contou no Instagram sobre o procedimento. "Eu queria tirar três lipomas do meu braço, que estavam muito grandes, e adiando, porque é uma cirurgia pequena, mas é uma cirurgia! Depois da saga do meu tratamento do câncer, estava um pouco cansada de tantos procedimentos.

Kelzy garantiu que está bem de saúde. "Lipomas não apresentam riscos, incomodavam somente esteticamente. Está tudo maravilhoso com minha saúde! Obrigada pela preocupação e pelo carinho! Vocês são demais"

Lipomas são tumores cutâneos benignos compostos por células de gorduras maduras.

Kelzy Ecard foi diagnosticada com câncer de mama em 2022 e comemorou o último dia do tratamento em maio de 2024.