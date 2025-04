Ex-BBB Davi Brito chora e anuncia término do namoro após revelar gravidez

Davi Brito chorou ao anunciar o fim do namoro com a dentista Adriana Paula em vídeos publicados nas redes sociais nesta madrugada. O ex-BBB apagou as publicações em seguida.

O que aconteceu

Davi afirmou que Adriana terminou o namoro após ele revelar que ela está grávida. "A Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou. [...] Eu não tenho ninguém pra desabafar, então vou falar aqui com vocês. Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de falar", disse.

Depois, ele mandou um recado para a agora ex-namorada. "Adriana, você é uma menina boa. Você é especial. Encontre alguém que te ame, que cuide de você."

Eu sei que você me disse que eu não presto, que eu sou um lixo, que eu sou mentiroso, sou enganador, eu sou tudo de ruim, que eu te usei pra minha imagem com a minha ex-namorada. Eu não fiz isso, não. Eu te amei de verdade.[...] Quantas pessoas acham que eu sou uma pessoa má, mas eu não sou mau. Eu não sou uma pessoa ruim. Davi Brito

Porra família, Davi Brito surtou por causa do término com sua ex pic.twitter.com/Tq9LCC9W8u -- Theus (@matzeraxx) April 12, 2025

Davi anunciou gravidez em live

Na terça-feira, Davi fez uma transmissão ao vivo onde anunciou que Adriana está grávida. "Eu, Davi, como pai da criança que está vindo, não sei ainda o sexo porque vamos fazer o chá de fralda. Eu estou à disposição 100%, 100% para ajudar no que for preciso. Como desde o dia que eu descobri, eu já estou já me movimentando para poder receber", disse o baiano vencedor do Big Brother Brasil 24.

Na ocasião, ele negou um término e disse que os dois ainda estavam juntos. "A gente não terminou o nosso relacionamento. Ela sumiu das redes sociais nesses dias por isso. Ela está precisando de carinho, afeto e apoio. E darei isso a ela. Estou muito feliz, de coração".

No dia seguinte, ele disse que Adriana havia pedido "um tempo". "Ela quer ficar sozinha, quer um tempo, quer respirar, entendeu? Quer raciocinar tudo isso que está acontecendo".

Davi e Adriana estavam juntos desde janeiro. Desde então, publicaram várias fotos juntas e declarações de amor. "Sei que esse é apenas o começo de tudo o que Ele preparou para nós. Nossa história já foi escrita por Deus, e viver esse amor ao seu lado é a minha maior bênção", escreveu ela na última publicação.