Bruno Mazzeo homenageia Chico Anysio, que faria 94 anos

Bruno Mazzeo compartilhou uma homenagem ao pai, Chico Anysio (1931 - 2012), que completaria 94 anos neste sábado (12).

O que aconteceu

Bruno compartilhou uma homenagem em seu perfil no Instagram. As palavras vieram acompanhadas de uma foto em que o ator aparece criança, no colo do pai. "Hoje esse aí que me tem no colo faria 94 anos".

O ator e roteirista falou sobre como tem celebrado o legado do pai nos palcos. Ele está na estrada com a peça "Gostava Mais dos Pais", em que compartilha o palco com Lúcio Mauro Filho, filho de Lúcio Mauro, que morreu em 2019. "Que alegria celebrar sua vida no palco", escreveu Bruno.

Ele finalizou falando sobre como sente falta do pai. "Um orgulho enorme e uma saudade maior ainda". Nos comentários, fãs e outros famosos relembraram Chico. "Saudade eterna", escreveu Heloísa Perissé. "Ele vive em nossas memórias e no seu legado", disse Carol Castro.