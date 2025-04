Brasileira no 'Big Brother Portugal' é ofendida, reage e vai para o Paredão

O Big Brother Portugal conta com uma brasileira confinada, Adryelle Peixoto, que foi Miss Brasil 2018. A participante foi xingada de galinha por de seus adversários e está no Paredão.

O que aconteceu

O xingamento aconteceu durante a dinâmica "cadeira quente", semelhante ao Sincerão do Brasil. "O posicionamento que tenho visto dela é ficar na frente das câmeras, parece uma galinha", disparou Mikael, um de seus adversários.

Após a ofensa, Adryelle rebateu. "Eu sou galinha? Se eu sou galinha, você é o que? Você está me xingando de galinha. Sei muito bem o que é uma galinha. Você é o gostoso da casa? Se eu sou galinha, você é um lixo".

A ex-Miss Brasil corre o risco de ser eliminada do programa, pois está "nomeada", o que seria o Paredão no Brasil, com mais três pessoas.