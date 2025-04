Bruna Biancardi, Poliana Rocha: famosas que perdoaram traições dos maridos

Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, deu conselhos conjugais aos seguidores após revelar que perdoou traição do marido.

Sorocaba traiu Biah quando ela estava grávida do primeiro filho do casal, Theo. Em 2020, ela tornou público o caso extraconjugal do marido, mas decidiu relevar a infidelidade em prol do matrimônio.

Biah, no entanto, não foi a única famosa que decidiu dar uma segunda chance ao marido. Assim como a influenciadora, diversas personalidades ignoraram as relações por fora dos companheiros para dar continuidade ao casamento.

Poliana Rocha

Leonardo e Poliana Rocha Imagem: Reprodução/Instagram

Poliana Rocha já desabafou publicamente sobre as traições de Leonardo. A jornalista disse ter vivenciado momentos de "decepções, traições e felicidades" ao lado do sertanejo ao longo do matrimônio.

Sem especificar quantas vezes foi traída, Rocha disse ter perdoado as puladas de cerca do cantor. "Cada um sabe de suas dores, seus pesos. Eu perdoei e foi uma decisão somente minha. Hoje tenho minha família unida como sempre quis. Não me arrependi e não me sinto diminuída por ter tomado essa decisão", afirmou.

Leonardo, que se posiciona como defensor da família, evitar falar sobre o assunto e costuma ignorar os questionamentos acerca do tema.

Scheila Carvalho

Scheila Carvalho ao lado do marido Tony Salles Imagem: Reprodução/Instagram

O casamento de Scheila Carvalho e Tony Salles ganhou os tabloides de todo o país em 2013. Na ocasião, o cantor teve fotos comprometedoras ao lado de Kamyla Simioni compartilhadas na internet.

Na época, Carvalho estava confinada no reality A Fazenda 6 e acredita que a infidelidade prejudicou seu jogo. "Eu fiquei muito chateada porque isso ofendeu a minha moral. Ofendeu a moral do meu marido. De uma certa forma, me atrapalhou, também, no jogo".

A dançarina perdoou a traição e segue casada com o cantor, que classificou a pulada de cerca como um "deslize".

Beyoncé

Beyoncé Imagem: Reprodução

Um dos maiores nomes da música mundial, Beyoncé é casada com o igualmente renomado rapper Jay-Z, com quem tem três filhos.

Os dois usaram seus respectivos trabalhos musicais como uma espécie de terapia de casal para lavar roupa suja publicamente. O próprio rapper falou sobre isso ao lançar o álbum "4:44", em que admite ter se relacionado com outras mulheres e pede desculpas por ser "mulherengo".

Beyoncé também falou sobre a infidelidade do marido em suas canções. Em 2016, ela abordou o assunto no álbum "Lemonade" em faixas como "Sorry".

Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Imagem: Webert Belicio/ Agnews

Giovanna Ewbank foi traída por Bruno Gagliasso em 2012. Os dois se separaram brevemente, mas a apresentadora perdoou o ator e eles seguem juntos.

Ewbank disse que traição aconteceu no início do casamento. "Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal. E a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não."

Decisão de perdoar. "Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha."

Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi Imagem: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi perdoou traições de Neymar e eles se reconciliaram no ano passado. O jogador teve uma terceira filha da relação com a modelo Amanda Kimberlly, enquanto Biancardi estava na reta final da gravidez de Mavie.

Após perdoar Neymar, Bruna rebateu críticas dos seguidores. "Se você responde aqueles que falam mal de você, alimenta o caos e dá de presente a sua atenção. Você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, não ama você e não quer o seu bem."

Atualmente, Bruna Biancardi está à espera da segunda filha com Neymar.