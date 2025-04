Irmão de Renata diz que aceitou desculpas de Maike: 'Falou com a família'

Rafael, irmão de Renata, afirmou que aceitou as desculpas de Maike após as ações do brother no BBB 25 (Globo) — quando puxou o cabelo e mordeu a bailarina enquanto estava bêbado.

O que aconteceu

Em entrevista ao gshow, Rafael contou que Maike pediu desculpas durante um encontro rápido após deixar o BBB: "Ele reforçou que não queria causar nenhum mal ou constrangimento para a Renata e falou com a família pessoalmente para se desculpar."

O irmão da bailarina ainda reforçou que ele próprio já aceitou as desculpas: "Entendemos que um erro não pode definir a trajetória de uma pessoa."

O Maike teve a chance de se desculpar com a própria pessoa e, em todos os momentos que o holofote foi colocado sobre esse assunto, ele se desculpou e se mostrou arrependido. Acreditei no pedido. Eles podem conversar melhor aqui fora e se resolver. Rafael, irmão de Renata

