Botão da Desistência volta a ficar verde no BBB 25

O sempre alarmante Botão da Desistência voltou a ficar verde na tarde de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Isso aconteceu enquanto Renata, 33, se arrumava após tomar um banho. A sister foi para debaixo do chuveiro logo após cumprir mais uma etapa de seu Castigo do Monstro, do qual foi incumbida pelo Anjo Vinícius, 28.

Quando fica verde, o Botão da Desistência pode ser acionado pelos participantes que quiserem desistir da competição. Funciona, portanto, como uma oportunidade - ou até um convite velado - àqueles que preferirem desistir de vez do jogo.

Embora não tenha havido desistências no BBB 25, vários competidores já jogaram a toalha em temporadas anteriores. Vanessa Lopes (BBB 24), Bruno Gaga (BBB 23) e Tiago Abravanel (BBB 22) são alguns exemplos.

