Show de Lady Gaga no Rio vai ser maior que o de Madonna? Veja previsões

Lady Gaga está prestes a repetir o feito de Madonna e se apresentar gratuitamente na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela se apresenta no próximo dia 3 de maio e pode se igualar ou até superar a Rainha do Pop.

Veja as previsões

O show de Madonna em 2024 movimentou R$ 469,4 milhões, segundo a Prefeitura do Rio. Lady Gaga, por outro lado, deve trazer R$ 600 milhões para a capital carioca.

Um estudo foi feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento em parceria com a Riotur e determinou que Gaga vai gerar um impacto maior na economia. O show da cantora faz parte de uma iniciativa do Rio de Janeiro de trazer grandes shows para Copacabana todo mês de maio até, pelo menos, 2028.

O estudo também aponta que o show vai atrair 240 mil turistas para a capital. 80% deles são estrangeiros, e os outros 20% brasileiros. O público local, formado por moradores do Rio e Região Metropolitana, representa 1,36 milhão.

O show de Gaga acontece logo após o feriado de 1º de maio, o que também contribui para aumentar o fluxo de visitantes na capital carioca. A movimentação econômica estimada é 27,5% maior que a registrada no show de Madonna.

A secretaria também ressalta como a imagem do Rio ficou fortalecida depois da divulgação do evento no cenário internacional. A vinda de Gaga já gerou uma exposição estimada de cerca de R$ 280 milhões em publicidade espontânea para a cidade.