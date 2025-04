Teresa questiona verdadeiro passado de vilã ardilosa de 'Garota do Momento'

No capítulo de segunda-feira (14), da novela "Garota do Momento" (Globo), Juliano desconfia do sumiço de Clarice.

Teresa questiona Clarice sobre Zélia. Raimundo e Lígia pensam um no outro. Alfredo propõe a Érico uma turnê com Verônica Queen.

Glorinha e Marlene decidem o nome de seu novo produto. Nelson pede socorro a Anita por conta de uma dívida, e acaba fazendo a família de refém.

Vera e Sebastião recebem uma intimação da prefeitura. Juliano questiona Clarice sobre seu paradeiro.