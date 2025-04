'Star Wars' vai ganhar filme de terror, diz cineasta

Uma das franquias de maior sucesso da cultura pop, Star Wars pode estar prestes a se aventurar no terror. Tony Gilroy, roteirista de "Rogue One: Uma História Star Wars" e da série "Andor", disse em entrevista recente que a Disney e a Lucasfilm já trabalham em um projeto do gênero.

Depois de dizer em uma revista que gostaria de ver um terror na franquia, Gilroy foi questionado pela Business Insider sobre como ele comandaria um título de Star Wars no gênero. "Eles [Lucasfilm] já estão fazendo. Acho que estão fazendo. Estão trabalhando nisso", disse o cineasta.

Reconhecendo que nem todo projeto conquista o público de Star Wars, Gilroy afirmou que "com o criador certo, o momento certo e a atmosfera certa, você pode fazer qualquer coisa". "Espero que [Andor] dê certo e nós possamos passar adiante a boa vontade que recebemos de 'The Mandalorian' e possamos deixar um apoio saudável para que outras pessoas possam fazer algo legal", concluiu.

Gilroy não especificou se o projeto em questão será um filme ou uma série. Atualmente, o cineasta se prepara para o lançamento da segunda temporada de Andor, que estreia em 22 de abril no Disney+.