Deborah Secco diz que primeiro namorado a trocou por sua irmã: 'Foi ruim'

Deborah Secco, 45, revelou que tinha problemas com autoestima na adolescência e citou o fato de que seu primeiro namorado, com quem deu o primeiro beijo, terminou com ela para ficar com sua irmã, que era "mais bonita".

O que aconteceu

Secco afirmou que "não era uma adolescente bonita". "Pelo menos era isso que me diziam. Uma colega de elenco me dizia que eu não seria protagonista porque não sou bonita", iniciou durante participação no WOW Podcast.

A atriz destacou que "não era uma menina disputada pelos meninos" e citou o caso de quando foi trocada pela irmã. "Tinha uma irmã que era muito mais bonita que eu. Então lembro que dei meu primeiro beijo... logo em seguida o menino terminou comigo e começou a namorar minha irmã, aos 12 anos. Lembro do primeiro beijo como se fosse hoje. E foi ruim".

Ela contou que na sequência se interessou por um vizinho, mas ele também preferiu a irmã dela. "Ele era meu alvo, passava o dia no muro olhando para a casa dele, esperando ele aparecer na varanda. E ele se apaixonou pela minha irmã, começou a namorar minha irmã. Então, para mim, sempre fui a menina que não era bonita. Sempre a gente gosta do menino mais bonito do grupo, e esse mais bonito do grupo nunca gostou de mim. Sempre da minha irmã ou de outras meninas. E eu entendi que não era bonita".

A famosa afirmou que decidiu se apegar ao talento e investir em si mesma para ascender na carreira de atriz. "Pensava: 'tudo bem, sou talentosa'. Me apegava ao talento, mas tinha ali um sonho distante de um dia ser mocinha de novela e precisava me aprimorar nisso. Porque na minha época as mocinhas de novelas eram mulheres muito bonitas. Fui galgando esse lugar da beleza para ter mais oportunidades profissionais, mas não tinha muito sucesso nessa caminhada."

Deborah Secco estreou na Globo na novela "Mico Preto" (1990) e rapidamente se tornou um fenômeno. A atriz emplacou diversos sucessos como "Confissões de Adolescente" (1994), "Laços de Família" (2000), "Celebridade" (2003), "A Favorita" (2009), "Salve-se Quem Puder" (2020), entre outros. Ela também chama a atenção pelos looks sensuais no Carnaval e pelo corpo sarado em fotos de biquíni. Além disso, Secco posou nua para a Playboy.