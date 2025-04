Leci Brandão passa mal durante show em parque de SP e é levada a hospital

Leci Brandão, 80, passou mal hoje no palco do festival Isso é Samba, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O que aconteceu

Leci teve uma queda de pressão, segundo a organização do evento. O calor intenso na cidade teria causado um mal-estar na cantora.

Ela precisou ser transferida para o hospital em uma ambulância. A informação foi confirmada pela equipe da cantora a Splash.

Leci está "bem", de acordo com a equipe da cantora. Ela passará por uma avaliação médica no hospital.

O Festival Isso é Samba conta ainda com apresentações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Fundo de Quintal. A última apresentação começa às 21h.