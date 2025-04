Daniele Hypolito assume posto de comentarista da Copa de Ginástica

Daniele Hypolito, 15ª participante eliminada do BBB 25 (Globo), está no time de comentaristas do SporTV durante a transmissão da Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2025.

O que aconteceu

A etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística de 2025 acontece em Osijek, na Croácia. Hoje acontecem as finais por aparelho nas categorias solo masculino, salto feminino, cavalo com alças, barras assimétricas e argolas.

Nas redes sociais, Daniele contou que é uma das comentaristas do canal SporTV: "Tem Brasil competindo e vale medalha."

A ex-BBB também escreveu: "Muito feliz em estar comentando o que eu mais amo: o esporte! De volta aos estúdios do SporTV para comentar sobre uma das etapas da Copa do Mundo."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas