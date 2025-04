Novela perdida do autor de 'Pantanal' e 'Renascer' chega ao Globoplay

Na próxima segunda-feira (14) chega ao Globoplay a novela "À Sombra dos Laranjais", novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, autor de "Pantanal" e "Renascer".

Qual é a história de 'À Sombra dos Laranjais'?

Exibida originalmente em 1977, o folhetim é inspirado na peça homônima de Viriato Correia. A novela começou a ser escrita por Sylvan Paezzo, mas Benedito Ruy Barbosa assumiu os roteiros a partir do capítulo 30.

Ambientada em 1947, a trama começa com o retorno de Pedro Lemos (Herval Rossano) à fictícia cidade de Laranjais. Ele saiu do local havia 28 anos, deixando a noiva, Madalena (Aracy Cardoso).

Pedro (Herval Rossano) em 'À Sombra dos Laranjais' Imagem: Divulgação/Globo

Pedro se tornara um advogado criminalista bem-sucedido, reconhecido em todo o país. Mas as confusões na vida afetiva o obrigam a deixar o Rio de Janeiro. Viúvo e com um filho, o advogado reencontra a antiga noiva ainda apaixonada.

Madalena, que acompanhava de longe o sucesso do ex, sempre à sua espera, acredita que Pedro esteja voltando para cumprir a antiga promessa de casamento. E, alheia às diferenças políticas entre as famílias, mobiliza toda a cidade para organizar a festa de noivado. A história de amor entre os dois — com seus encontros e desencontros — é o fio condutor de toda a novela.

Circo de verdade e uma jovem Lídia Brondi

Uma das curiosidades da produção de "À Sombra dos Laranjais" é que um circo de verdade foi usado para as gravações. O circo mambembe foi montado no bairro carioca de Santa Teresa e na estação ferroviária de Itacuruçá.

Artistas de trupe do Circo Cacique participaram das gravações. O palhaço Treme-Treme foi o responsável por coordenação, maquiagem dos palhaços, figurinos e contrarregra. Na trama, eles representavam o Gran Circo Internacional, um circo mambembe que carecia de recursos e sobrevivia com muito custo.

Outra curiosidade é a participação da atriz Lídia Brondi, que viveu Solange na primeira versão de "Vale Tudo". Em "À Sombra dos Laranjais", ela atuava aos 17 anos. Porém, essa não foi a primeira novela de Lídia.

Anteriormente a atriz esteve no elenco de "O Grito", em 1975, e "O Feijão e o Sonho", em 1976. Hoje ela vive longe da mídia e trabalhando como psicóloga.

Na trama, Lídia Brondi vivia Lúcia Alvarez, filha do primeiro casamento de Alvarez (Paulo Gonçalves). Uma jovem ingênua, que sofre com o excesso de zelo do pai. Como a vida circense é nômade, não teve tempo para aprender a ler e a escrever, o que a envergonha.

Lídia Brondi em 'À Sombra dos Laranjais' Imagem: Divulgação/Globo

Quantos capítulos chegam ao Globoplay?

"À Sombra dos Laranjais" chega ao Globoplay dentro do Projeto Fragmentos. A proposta é resgatar novelas que não estão mais completas nos arquivos da Globo.

A íntegra da trama de Benedito Ruy Barbosa foi perdida. Com isso, apenas seis capítulos de "À Sombra dos Laranjais" chegarão ao Globoplay.