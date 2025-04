Davi Brito chora em vídeo sobre término de namoro e mostra teste de gravidez

Davi Brito, campeão do BBB 24, apareceu chorando nos stories do Instagram na madrugada deste sábado, 12. Ele desabafou sobre o término do namoro com Adriana Paula, que aconteceu após ele anunciar a gravidez durante uma transmissão ao vivo, na terça-feira, 8.

Os vídeos foram apagados minutos depois, mas voltaram ao ar na manhã deste sábado e permanecem no perfil até o momento desta publicação. "Estou cansado de perdoar e não ser perdoado, ajudar e não ser ajudado, de correr atrás e as pessoas não correrem atrás de mim", disse Davi, de 22 anos, aos prantos.

Em seguida, ele confirmou que o motivo do término foi o fato de ter anunciado, sozinho, a gravidez da agora ex-namorada. "Adriana resolveu dar um fim no relacionamento comigo porque fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou, mas não vi nada demais nisso. Era um momento de alegria para mim. Resolvi contar porque sou público", disse.

Pouco depois do anúncio, Davi contou que Adriana Paula havia pedido um tempo no relacionamento para processar a novidade. Segundo ele, a exposição nas redes sociais afetou o início do namoro e o sumiço da companheira do ambiente digital está diretamente ligado ao impacto emocional da gestação.

"Ela não estava esperando que acontecesse. Nem eu. Mas aconteceu", afirmou no vídeo. Os internautas notaram que os dois haviam deixado de seguir um ao outro no Instagram, embora Davi garantisse que estava tudo bem entre eles.

Já nos vídeos de hoje, o ex-brother pediu perdão à ex. "Errei de ter postado o vídeo, porque não respeitei o momento de ela de falar". Chorando, continuou: "Adriana, você é uma menina boa, especial. Encontre alguém que te ame e cuide de você. Eu sei que você me disse que não presto, que sou um lixo, mentiroso, enganador. Que sou tudo de ruim, que te usei para limpar minha imagem com minha ex-namorada. Eu não fiz isso, não. Eu te amei de verdade, saiba disso".

Davi se refere à situação com a ex-namorada Mani Reggo, que, no mesmo dia do anúncio da gravidez, venceu na Justiça o processo em que reivindica o reconhecimento da união estável com o rapaz. O relacionamento chegou ao fim logo após a saída dele do reality show da TV Globo.

Com a decisão em primeira instância, Mani passa a ter direito a metade do valor conquistado por ele durante o programa, incluindo o prêmio principal e os bens adquiridos durante o confinamento - montante que ultrapassa os R$ 3 milhões. Logo em seguida, nas redes sociais, passaram a circular especulações sobre Davi ter inventado a gravidez para desviar a atenção da vitória de Mani na Justiça.

"Eu não sou uma pessoa ruim. Tenho um coração bom", acrescentou Davi.

O rapaz disse que Adriana também está sofrendo com a situação. "Se você tiver esse filho, eu assumir ele e amar ele para o resto da minha vida", acrescentou. Ele ainda se desculpou pela exposição nas redes sociais e confessou não ter amigos para desabafar. "Agora estou bem melhor. Adriana, me perdoa. Tentei conversar com você, mas não consegui. Se você vai me botar na Justiça por isso, por te expor, pode me botar".

Ele adicionou que não postaria prints de conversas com Adriana nem falaria mais nada a respeito da relação, somente o que for referente ao filho. Por fim, postou a foto de um teste de gravidez e informou que daria uma entrevista exclusiva ao jornalista Leo Dias. "Não sou mentiroso", escreveu.