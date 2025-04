Walter Salles e família posam em clique raro em show no Rio

O diretor Walter Salles surgiu ao lado da família em um clique raro feito na noite de ontem.

O que aconteceu

Salles e a família foram ao show da banda de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro "Ainda Estou Aqui", que inspirou o longa vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Marcelo é membro da banda Lost in Translation, que se apresentou no Blue Note Copacabana.

Walter posou com a mulher e os filhos na apresentação. Ele é casado há 20 anos com Maria Klabin, artista plástica e herdeira do Grupo Klabin, um dos maiores exportadores de papel do Brasil. Walter e Maria têm dois filhos juntos, Vicente, 18, e Helena, 16.

O cineasta cumprimentou Marcelo Rubens Paiva após a apresentação. O autor ganhou um "beijinho" de Walter Salles.