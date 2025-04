Eva detalha encontro com Maike após BBB 25: 'Pediu desculpas'

Nas redes sociais, Eva detalhou como foi o primeiro encontro presencial com Maike após a saída do brother do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Segundo Eva, Maike se desculpou com ela pelas atitudes com Renata na casa — quando puxou o cabelo e mordeu o braço da bailarina enquanto estava bêbado: "Achei importante a gente ter esse encontro para colocar os pingos nos is. Para eu falar sobre a minha sensação como amiga, do que eu vi."

Eu dei toda a minha opinião. Ele me pediu desculpas e entendeu o meu lado como amiga. Foi importante para eu pode externalizar várias coisa que estava sentindo. Eva

Em suas redes sociais, Maike também falou sobre o encontro: "Já me desculpei com a Eva e ela já puxou o meu cabelo."

O ex-BBB já conheceu com a mãe e o irmão da Renata, Rafael — que afirmou que aceitou as desculpas do ex-brother: "Entendemos que um erro não pode definir a trajetória de uma pessoa."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas