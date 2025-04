Katy Perry, noiva de Bezos e mais: quem são as mulheres que vão ao espaço

Na segunda-feira, Katy Perry e mais cinco mulheres irão ao espaço em uma missão da Blue Origin, de Jeff Bezos, dono da Amazon. Segundo a empresa, essa é a primeira viagem com uma tripulação feminina desde 1963.

Conheça as tripulantes

Katy Perry é cantora de sucesso e já emplacou vários hits no topo das paradas. A americana tem em seu currículo dezenas de faixas de sucesso, como "Dark Horse", "Roar", "Teenage Dream" e "Firework". A cantora tem show marcado no Brasil em setembro, quando será uma das atrações principais do The Town.

Katy Perry em show no Palco Mundo do Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Gayle King é jornalista e apresentadora de programa matinal. Ela apresenta o CBS Mornings, na emissora americana CBS. Além disso, é editora da revista O, de Oprah Winfrey, de quem é grande amiga há mais de 50 anos.

A apresentadora de televisão Gayle King vai ao espaço com tripulação 100% feminina Imagem: Reprodução/Instagram @gayleking

Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, também é jornalista. Atuando principalmente em programas de entretenimento, Sánchez já foi apresentadora convidada do talk show The View, âncora do Fox 11 News at Ten e correspondente do programa Extra. Também é dona da empresa de aviação Black Ops e noiva de Bezos desde 2023.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez estão noivos desde 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

Kerianne Flynn é produtora de filmes e filantropa. Em seu currículo estão filmes como o documentário"This Changes Everything", "Lilly" e "The Automatic Hate". Ela também já trabalhou com moda e recursos humanos.

Kerianne Flynn integra a tripulação 100% feminina da missão da Blue Origin Imagem: Reprodução/Instagram @kerianneflynn/@elleusa

Aisha Bowe é engenheira aeroespacial e ex-funcionária da NASA. Empreendedora, é fundadora da STEMBoard, uma empresa que oferece consultoria tecnológica e comercial para organizações.

Aisha Bowe integra a tripulação 100% feminina da missão da Blue Origin Imagem: Reprodução/Instagram @aishabowe

Amanda Nguyen é uma cientista pesquisadora de bioastronáutica. Formada em Harvard, trabalhou em missões da NASA e é reconhecida por sua defesa de sobreviventes de abuso sexual. Foi indicada ao prêmio Nobel da Paz e venceu o prêmio Mulher do Ano, da Revista TIME, por sua militância pela causa.

Amanda Nguyen vai ao espaço com a Blue Origin Imagem: Reprodução/Instagram/amandangocnguyen

Mulheres farão voo suborbital de dez minutos

O lançamento da nave New Shepard está previsto para segunda-feira (14), às 10h30 (horário de Brasília). A missão é chamada de NS-31 por ser o 31º lançamento da nave New Shepard. O site da Blue Origin fará uma transmissão ao vivo do evento.

Katy Perry e as outras tripulantes farão um voo suborbital de cerca de dez minutos. No voo suborbital, a nave não ultrapassa os limites da atmosfera terrestre, mas supera a Linha de Kárman, a 100 km de altitude, considerada o início do espaço.