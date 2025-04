Filha de Maria Gladys nega roubo: 'Não peguei um centavo da minha mãe'

Maria Thereza, filha de Maria Gladys, negou ter roubado a aposentadoria da atriz.

O que aconteceu

Maria Thereza disse que Maria Gladys gastou a própria aposentadoria com hospedagens e bebidas. "Eu não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo minha mãe. Eu sou a filha que mais ajuda ela. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso pode me prejudicar seriamente porque agora eu estou como a canalha que rouba a aposentadoria da mãe e não é nada disso", disse, em vídeo publicado no Facebook.

Segundo ela, no último mês, Maria Gladys estava hospedada em hotéis no Rio, quando decidiu ir a Santa Rita do Jacutinga, em Minas Gerais. "No dia 30 de março, foi o último dela no apartamento de temporada [em Copacabana] que eu consegui que ela ficasse três meses. Dia 30 de [março], ela teve que sair. Ela estava dura, final do mês. Eu consegui que ela ficasse em um [hotel no Flamengo], fiado. Ela ficou duas noites. Depois, na terça, ela teve que sair. Ela recebeu no dia dois, pagou o que estava devendo, fomos para o [bar]. Ela bebeu, curtiu. Foi para Copacabana, curtiu. Ficou em um hotel no Catete. No dia seguinte, coloquei ela em um táxi para ir para Santa Isabel, para uma pousada que eu tinha conseguido para ela ficar o mês. Ela não quis ficar, pegou um táxi e foi para Santa Rita do Jacutinga, mesmo a gente falando pra ela não ir."

Ela não teria dinheiro para ficar vivendo de diária. Ela chegou, ficou [numa pousada]. Ficou pagando diária, bebendo, comendo, enfim, vivendo. Nisso, ela gastou a aposentadoria dela. Maria Thereza

Maria Thereza nega ainda que a mãe tenha dormido na rua ou pedido esmola. "Ela nunca dormiu na rua. Quando acabou o dinheiro dela, ela ficou na pousada, mas estava sem dinheiro para pagar, quase indo pra rua. Mas nunca dormiu na rua, nunca pediu esmola para ninguém. Eu fiz uma vaquinha para ela, para os amigos ajudarem."

A filha da atriz afirma que venderá um apartamento para ajudar a mãe. "Eu sou dura. Eu vivo do aluguel do meu apartamento em Copacabana, inclusive vou vender esse apartamento para ajudar minha mãe."

Só o que faço é ajudar. Isso tudo não faz o menor sentido, e eu tenho como provar, todos os lugares onde ela passou e gastou o dinheiro dela. Ela gasta, tá certa, tem que gastar, o dinheiro é dela. Mas eu jamais roubaria minha mãe. Isso é uma mentira.

A acusação de roubo

Maria Gladys afirma que foi roubada por uma de suas filhas. "Tô maluca, não sei o que eu faço. Como eu vou dizer que não tenho dinheiro para pagar isso aqui? Como eu vou sair daqui? Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde eu vou ficar, na rua?", disse em prantos, à rádio Tupi FM.

Também à rádio Tupi FM, o filho de Maria, Glayson Gladis, afirmou que sua mãe não está nada bem de saúde. "Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois voltou pro Rio para a casa da minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. Desde então, está sem rumo", disse.

Glayson ainda relatou que Maria Gladys morava em um apartamento em Cabo Frio, que foi vendido por suas irmãs, que gastaram todo o dinheiro. Esta atitude teria obrigado a atriz a se mudar para uma pousada em Minas Gerais.

Ainda de acordo com Glayson, sua mãe gastou todo o dinheiro da herança e se recusou a morar no Retiro dos Artistas. "Ela quer voltar [para o Rio de Janeiro], mas não tem grana nem para passagem. E eu não vou ajudar", disparou.

Glayson finalizou afirmando que não se meteria na briga entre Gladys e suas irmãs. "Ela falou que foi roubada pela minha irmã, que usou o dinheiro para comprar uma casa no Vidigal. Mas eu não quero me meter. Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada".