Raul Gil se despede do SBT após 14 anos: 'Minha vida vai continuar'

O apresentador Raul Gil, 86, usou as redes sociais para comentar a saída do SBT após 14 anos.

O que aconteceu

Emissora passa por reestruturação e decidiu encerrar vinculo com o apresentador. "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras", escreveu em publicação no Instagram.

Meus amigos, colegas, fãs e patrocinadores, o programa Raul Gil está fora do SBT após 14 anos. Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. Não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações. Raul Gil via Instagram

Ao citar as mudanças feitas por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual presidente do SBT, Raul Gil sugeriu possível etarismo. "É uma questão de idade também... O Programa Raul Gil revelou tanta gente e levou muitas palavras de conforto às pessoas, aos telespectadores, até para quem estava com uma certa depressão. Deus é grande".

O Programa Raul Gil amargava baixos índices de audiência no sábado da emissora, oscilando entre 2 e 3 pontos no horário 12h às 14h15. Ele já havia perdido espaço na grade da emissora em fevereiro deste ano. Um mês depois, o apresentador anunciou no Domingo com Huck, na Globo, que sairia do SBT e pretendia se aposentar em dezembro deste ano. A declaração "fora de casa" pegou mal na alta cúpula da emissora e a relação com o canal ficou desgastada.

Raul Gil estava em sua segunda passagem pelo SBT. A primeira aconteceu na década de 1980. Ele retornou ao SBT em 2010 e chegou a conquistar a vice-liderança por anos, até acumular sucessivas derrotas para a Record.