Não são só Xuxa e Galisteu: as ex-namoradas de Senna que não estão na série

A série "Senna" (Netflix) repercutiu ao retratar os relacionamentos de Ayrton Senna (1960-1994). O casamento com Lilian Vasconcelos, e o namoro com Xuxa, 61, tiveram destaques, enquanto o namoro com Adriane Galisteu, 51, foi reduzido a 3 minutos de tela.

Outras ex-namoradas do piloto

Adriane Yamin

Adriane Yamin e Senna Imagem: Reprodução/Instagram

Após o breve casamento com Lilian Vasconcellos, em 1981, o astro da Fórmula 1 teve uma relação com Adriane Yamin entre 1984 e 1988. Os dois se conheciam há anos, por intermédio das famílias. Quando o namoro começou, o piloto tinha 24 anos, enquanto Yamin tinha 15.

Como um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu era uma criança. Ele foi meu primeiro beijo, aprendi a beijar com ele e funcionou muito bem. Ele era muito brincalhão, e sou de uma família muito brincalhona. Eu estava sempre de olho para ver o que ele estava aprontando e me divertia junto. Sou muito amorosa, ele também era. Ele tinha uma coisa de conquistar a confiança pelo olhar, pelo jeito de ser. Adriane Yamin, em entrevista ao podcast À Deriva

Adriane Yamin, ex-namorada de Ayrton Senna Imagem: Reprodução/ Instagram @adrianeyaminoficial

Yamin se refere a Senna como "um cara diferenciado" por ter aceitado os limites previamente estabelecidos pela família da namorada. Segundo ela, os dois entraram em acordo sobre a decisão de postergar a primeira relação sexual, que aconteceu somente quando ela atingiu a maioridade. "Na quinta investida, ultrapassei meu limite. Ele se segurava para me dar prazer até que eu pedi para que deixasse acontecer porque estava doendo demais", descreve em seu livro.

Relacionamento aberto foi a solução para o piloto. Como relata no livro, Senna era ciumento com Adriane, mas não vivia em abstinência sexual e isso era de conhecimento dela. Os dois mantinham um relacionamento aberto, pelo menos para ele.

Carol Alt

Ayrton Senna e Carol Alt em 1991, na Itália Imagem: Mondadori Portfolio via Getty Im

Após o término com Xuxa, Senna se envolveu com a modelo americana Carol Ann Alt. Este ano, em entrevista à revista italiana Chi, ela disse que ele foi a pessoa mais importante de sua vida.

Quando os dois se conheceram, ela era casada. "Eu não sabia quem ele era. Durante um desfile, os fotógrafos me pediram para tirar algumas fotos com ele. Ele me disse que era motorista, e eu pensei que fosse chofer. Ele era mais baixo do que eu, então tirei os saltos. Ele sorriu e disse: 'Obrigado'. Nunca mais meu coração bateu assim. Eu era casada. Nunca teria imaginado. Desde então, nunca mais julguei ninguém".

Ele mudou a direção da minha existência duas vezes: quando o conheci e quando ele morreu. Carol Alt

Cristine Ferracciu

Cristine Ferracciu e Ayrton Senna em 1991 Imagem: Reprodução/Facebook

Ayrton Senna também namorou a carioca Cristine Ferracciu. Eles se envolveram pela primeira vez em 1985, época em que piloto iniciava carreira na Fórmula 1, e reataram nos anos 1990.

A própria Cristiane conta que estava em Portugal e, às vezes, via que Xuxa ligava para Ayrton. Certa vez, ela mesma atendeu e disse que Senna estava dormindo.

Ernesto Rodrigues, autor da biografia de Ayrton Senna, em entrevista para Splash em maio

Os dois se conheceram no Rio de Janeiro em 1985, época em que Senna participava dos frequentes testes de pneu da Fórmula 1 em Jacarepaguá. Relacionamento terminou rápido, mas eles se reencontraram em 1991, pouco antes de Senna conquistar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 pela primeira vez.

Eles viveram juntos por alguns meses na casa de Ayrton Senna em Portugal, mas fama do piloto atrapalhou relacionamento. "Não era a vida que Cristine queria. Cristine abandonou a relação porque gostaria de ser quem é hoje: uma pessoa que se casou, teve filhos e mantém uma vida tranquila. Não seria o que ela teria caso continuasse com Senna". Hoje, Cristine é empresária.