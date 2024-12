Splash Awards 2024: confira quem são os artistas vencedores da premiação

O Splash Awards 2024 anuncia hoje os artistas vencedores das 60 categorias da premiação. A votação contemplou os maiores destaques do entretenimento neste ano.

Confira os vencedores do Splash Awards 2024

MÚSICA

Qual o melhor cantor nacional?

Jão - 84,10%

Matuê - 10,45%

Baco Exu do Blues - 5,45%

Qual a melhor cantora nacional?

Marisa Monte - 60,23%

Liniker - 25,78%

Tulipa Ruiz - 13,99%

Qual a revelação do ano?

Black Pantera - 55,90%

Melly - 26,82%

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo - 17,28%

Qual o melhor feat do ano?

Ivete Sangalo feat Ludmilla - "Macetando" - 44,10%

Ana Castela feat Hungria & Alok - "Lua" - 28,69%

Sevdaliza feat Pabllo Vittar & Yseult - "Alibi" - 27,21%

Qual o melhor show ou turnê nacional?

Jão - 81,46%

MC Hariel - 15,72%

Caetano & Bethânia - 2,82%

Qual o melhor show ou turnê internacional no Brasil?

Madonna - 51,79%

Bruno Mars - 46,67%

Lauryn Hill no Baile Chic Show - 1,54%

Qual a notícia mais surpreendente do mundo da música?

Caso P. Diddy - 73,79%

Pablo Vittar pegando a Madonna no colo - 16,91%

Retorno do Oasis - 9,30%

Quem fez a melhor despedida e fará muita falta?

Titãs Encontro - 52,89%

Natiruts - 27,68%

Sepultura - 19,43%

Qual a melhor ideia de evento musical no país?

Rock in Rio 40 anos - 75,34%

Women Music Event - 14,48%

50 anos da Chic Show - 10,17%

TV E INTERNET

Qual o melhor programa de TV/videocast/podcast de entretenimento do ano?

De Frente com Blogueirinha - 53,24%

Altas Horas - 30,77%

Que História É Essa, Porchat? - 15,99%

Qual o (a) melhor apresentador (a) de programa de TV/videocast/podcast de entretenimento?

Serginho Groisman - 40,99%

Paulo Vieira - 31,23$

Chico Barney - 27,78%

Qual o (a) melhor entrevistador (a) no entretenimento?

Blogueirinha - 62,09%

Pedro Bial - 31,81%

Igão e Mítico - 6,10%

Qual foi o melhor reality show do período?

MasterChef Brasil 2024 - 51,75%

BBB 24 - 37,78%

Ilha da Tentação - 10,47%

Qual foi o (a) melhor participante de reality show no Brasil no período?

Wanessa Camargo (BBB) - 55,03%

Rodriguinho (BBB) - 33,06%

Jenny Miranda (A Fazenda 15) - 11,92%

Quem foi o (a) melhor apresentador (a) de reality show?

Tadeu Schmidt (BBB) - 57,94%

Adriane Galisteu (A Fazenda) - 27,03%

Ana Clara (Estrela da Casa) - 15,03%

Qual foi o bafafá do ano?

Cadeirada do Datena no Marçal - 67,06%

Prisão da Deolane - 20,29%

Separação do Davi após BBB - 12,65%

Qual foi o casal que mais rendeu assunto?

Iza e Yuri Lima - 47,82%

Sabrina Sato e Nicolas Prates - 27,65%

Lucas Buda e Camila Moura - 24,52%

Qual a família que não saiu da boca do povo?

Família (Davi) Brito - 93,01%

Família (Deolane) Bezerra - 4,90%

Família (Luana) Piovani - 2,09%

Qual o (a) melhor apresentador (a) esportivo (a)?

Marilia Ruiz - 41,29%

André Rizek - 34,26%

Craque Neto - 24,45%

Qual o (a) melhor narrador (a) esportivo (a)?

Cléber Machado - 45,30%

Everaldo Marques - 30,69%

Natália Lara - 24,02%

Qual o (a) melhor entrevistador (a) esportivo?

Fernanda Gentil - 46,28%

Marcelo Barreto - 39,71%

André Hernan - 14,02%

Qual o melhor programa de TV/videocast/podcast esportivo?

Globo Esporte - 44,19%

Posse de Bola - 28,41%

Redação SporTV - 27,40%

Qual o (a) melhor comentarista esportivo (a) na TV ou na internet?

PVC - 37,86%

Casimiro Miguel - 35,72%

Ana Thaís - 26,42%

Qual o melhor canal para assistir a esportes na TV ou na internet?

Cazé TV - 41,22%

SporTV - 38,68%

ESPN - 20,10%

Qual foi o melhor programa de TV/videocast/podcast de notícias do ano?

O Assunto - 98,20%

Estudio I - 1,22%

Café da Manhã - 0,58%

Qual o (a) melhor apresentador (a) de programa de TV/videocast/podcast de notícias do ano?

Natuza Nery - 97,89%

Andrea Sadi - 1,60%

Fabíola Cidral - 0,51%

Qual o (a) melhor entrevistador (a) de notícias?

Natuza Nery - 98,12%

Vera Magalhães - 0,96%

Leonardo Sakamoto - 0,91%

Qual o melhor telejornal na TV ou na internet?

Jornal Nacional - 53,07%

Jornal da Globo - 23,73

UOL News - 23,21

Qual o (a) melhor apresentador (a) âncora de telejornal na TV ou na internet?

Cesar Tralli - 55,87%

Renata Lo Prete - 23,77%

William Bonner - 20,36%

Qual o (a) melhor comentarista de notícias na TV ou na internet?

Julia Duailibi - 96,77%

Gustavo Uribe - 2,21%

Reinaldo Azevedo - 1,02%

K-POP

SOTY - Song of the Year

"Chk Chk Boom" - Stray Kids - 73,52%

"Supernova" - Aespa - 16%

"Déjà vu" - Tomorrow x Together - 10,49%

Qual a melhor coreografia de k-pop do período?

"Armageddon" - Aespa - 54,67%

"Work" - Ateez - 34,85%

"Impossible" - RIIZE - 10,48%

Qual a melhor collab de k-pop internacional?

Megan Thee Stallion feat. RM from BTS - "Neva Play" - 53,21%

Stray Kids feat. Charlie Puth - "Lose My Breath" - 37,70%

Lisa feat. Rosalía - "New Woman" - 9,09%

Qual o melhor grupo de k-pop do ano?

Stray Kids - 83,14%

Aespa - 9,20%

Seventeen - 7,66%

Drama: Qual foi o melhor BL do período?

Unknown (Taiwan) - 43,55%

Jazz For Two - 29,38%

Love Supremacy Zone - 27,06%

Qual foi o melhor par romântico nos dramas este ano?

Jeong Gu-won e Do Do-Hee em "Meu Demônio Favorito" - 50,38%

Hae-in e So-min em "O Amor Mora ao Lado" - 29,90%

Park MinYoung e Na InWoo em "A Esposa do Meu Marido" - 19,72%

Qual o melhor k-drama do ano?

"Meu Demônio Favorito" - 45,43%

"O Amor Mora ao Lado" - 27,74%

"A Esposa do Meu Marido" - 26,83%

AUDIOVISUAL

Qual o melhor filme nacional do período?

"Meu Nome É Gal" - 63,81%

"Retratos Fantasmas" - 18,80%

"Motel Destino" - 17,39%

Qual a melhor atuação em filme nacional no período?

Ailton Graça em "Mussum, o Filmis" - 50,07%

Vera Holtz em "Tia Virgínia" - 33,05%

Fabio Assunção em "Motel Destino" - 16,88%

Qual a melhor série nacional no período?

Os Outros - 42,38%

Cidade de Deus - A Luta Não Para - 41,94%

Vale o Escrito - 15,68%

Qual a melhor atuação em série nacional no período?

Adriana Esteves por "Os Outros 2" - 53,97%

Lorena Comparato por "Rensga Hits!" - 27.92%

Belize Pombal por "Justiça 2" - 18,11%

Qual a melhor novela nacional no período?

"Pedaço de Mim" - 40,85%

"Renascer" - 33,41%

"No Rancho Fundo" - 25,74%

Qual a melhor atuação em novela/melodrama nacional no período?

Juliana Paes por "Pedaço de Mim" - 84,55%

Juan Paiva por "Renascer" - 9,57%

Andrea Beltrão por "No Rancho Fundo" - 5,87%

Qual a revelação em atuação em filmes, séries ou novelas nacionais no período?

Gabz por "Biônicos" e "Mania de Você" - 91,60%

Alice Carvalho por "Cangaço Novo" - 5,19%

Larissa Bochino por "Rancho Fundo" - 3,21%

CRIADORES DE CONTEÚDO

Qual o (a) influenciador (a) que mais influenciou no ano?

Blogueirinha - 72,02%

Felipe Neto - 22,47%

Doutora Deolane Bezerra - 5,51%

Qual o (a) melhor produtor (a) de conteúdo?

Blogueirinha - 78,74%

Felipe Neto - 18,89%

Raphael Vicente - 2,37%

Qual o (a) melhor produtor (a) de conteúdo 18+?

Fernanda Campos - 75,22%

Andressa Urach - 12,47%

Beiçola do Privacy - 12,31%

Qual foi a coreografia ou dancinha que mais viralizou no período?

Davi dançando "Calma Calabreso" - 94,66%

"Macetando", de Ivete Sangalo - 5%

"Nosso Primeiro Beijo", da Gloria Groove - 0,35%

Qual foi a trend em que todo mundo embarcou?

"Que Xou da Xuxa É Esse?" - 75,53%

"Homens em 2024" - 15,60%

"Trend do Cachorro Apaixonado pelo Marido" - 8,87%

Qual o stand-up comedy que mais fez rir no período?

Os Barbixas - 56,42%

Rafinha Bastos - 24,65%

Yas Fiorelo - 18,93%

ANIME

Qual a melhor dublagem de anime no ano?

"Kaiju No. 8" - 39,14%

"A Sign of Affection" - 33,89%

"Dungeon Meshi" - 26,97%

Qual foi o melhor anúncio do ano nos animes?

Trilogia de filmes de "Demon Slayer" - 55,73%

"Dan Da Dan" - 34,55%

"Uzumaki" - 9,73%

Qual o melhor anime que retornou no ano?

"My Hero Academia" - 57,06%

"Re:Zero" - 27,58%

"Tower of God" - 15,53%

Qual anime teve o melhor final no ano?

"Solo Leveling" - 62,19%

"Uzumaki" - 25,31%

"The Elusive Samurai" - 12,49%

Qual anime vai deixar mais saudade este ano?

"My Hero Academia" - 67,01%

"Dungeon Meshi 3" - 19,05%

"A Sign of Affection" - 13,94%