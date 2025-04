Renato Aragão já foi bancário e militar: relembre a carreira do humorista

Com 90 anos de idade, Renato Aragão tem lidado com especulações acerca de sua família e rumores sobre sua saúde física e mental. Nada novo sob o sol, porque comentários negativos sobre ele já surgiram vez ou outra ao longo dos seus 70 anos de carreira. Nesse tempo, ele fez trabalhos emblemáticos, mas também já foi bancário e militar antes da fama.

Relembre a carreira do humorista

Ator nasceu em 13 de janeiro de 1935 em Sobral, no Ceará. Ainda na juventude, trabalhou em um banco e foi segundo-tenente do Exército de infantaria, formado pelo CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva), em 1955.

Renato é formado em direito pela Faculdade de Direito do Ceará Imagem: Divulgação

Aos 23 anos, quase perdeu a vida em um voo de avião. Na viagem de Recife a Fortaleza, a aeronave caiu perto de Campina Grande (PB). Sobrevivente, ele ajudou a salvar a vida de outros passageiros.

Em 1961, formou-se em direito na Universidade Federal do Ceará, mas nunca se tornou advogado. Ele até planejava atuar na área, mas tinha muitas referências artísticas dentro de casa. O pai, Paulo Aragão, era escritor, diretor de colégio, bancário, contista e poeta.

Um ano antes, tinha começado a carreira televisiva na TV Ceará. Ali, já interpretava Didi. Em 1964, foi trabalhar no eixo Rio-São Paulo, passando por TV Excelsior, Tupi e Globo.

Renato já falou sobre como era difícil fazer humor durante a ditadura militar no Brasil. 'Você tinha que fazer uma esquete, na época estava na TV Tupi, e tinha que fazer ensaio geral para a censura. Três sargentões vinham assistir e no dia também. Imagina o constrangimento. Eles não riam, tinham que fazer tipo', falou no programa Na Moral, em 2016 Imagem: Divulgação

No começo dos anos 1970, estreou na Tupi com "Os Trapalhões". O grupo formado por ele, Dedé Santana, Mussum e Zacarias fez tanto sucesso que foi incluído na grade na Rede Globo em 1977. A experiência anterior no Exército inspirou algumas das cenas de sátiras militares da trupe.

O grupo também ganhou as telas do cinema. Ao longo de mais de 40 anos, diversos filmes atraíram o público, como "Os Saltimbancos Trapalhões" e "A Princesa Xuxa e os Trapalhões". A última produção foi "Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood", lançada em 2017, com Didi e Dedé.

Os Trapalhões Imagem: Reprodução

Embaixador do Criança Esperança. Em 1986, Didi entrou para a campanha em prol da educação e dos direitos das crianças, sendo lembrado pela participação que gerou um dos maiores memes da década de 2010: "No céu tem pão? E morreu". Ele seguiu no projeto até 2019.

Em 2020, encerrou seu contrato com a Rede Globo. O vínculo com a emissora durou 44 anos, mas o trabalho continuou: ele ajudou a terminar a produção do roteiro de um filme em que seu personagem Didi Mocó fala em inglês. "Nunca [imaginei ser o que sou]. A coisa que mais queria fazer é cinema. Agora estou planejando um filme internacional", disse em entrevista ao Fantástico no começo do ano.