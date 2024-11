Nego Di terá proibições após deixar a prisão; saiba quais

Nego Di, 30, terá que cumprir uma série de medidas cautelares ao deixar a prisão. O STJ concedeu a liberdade provisória do humorista nesta quarta-feira (27).

Quais as proibições

O ex-BBB terá que comparecer em juízo regularmente e explicar suas atividades à Justiça. Ele não poderá mudar de endereço sem autorização, nem poderá deixar a região em que mora sem avisar com antecedência.

O humorista também está proibido de usar as redes sociais. A decisão impede que Nego Di acesse seus perfis com frequência enquanto estiver em liberdade provisória.

O passaporte de Nego Di também foi retido. A medida costuma ocorrer para evitar risco de fuga para outros países, ou impedir a prática de crimes em que o passaporte poderia ser utilizado.

Nego Di estava preso há mais de 4 meses no RS Imagem: Reprodução/Instagram

O que aconteceu

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a liberdade provisória do humorista nesta quarta-feira (27). Em comunicado a Splash, o órgão explicou que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do caso, concedeu liberdade provisória à parte, até o julgamento do mérito do habeas corpus.

A defesa já havia solicitado a soltura de Nego Di em outubro, mas o pedido foi negado. A nova decisão foi celebrada pela advogada do ex-BBB. "Deu certo! Partiu Pecan. Parabéns a nossa equipe", escreveu a advogada Tatiana Borsa, fazendo referência à Penitenciária Estadual de Canoas, no Rio Grande do Sul.

A Justiça havia decretado a prisão após o humorista ser acusado pelo crime de estelionato. Ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual.

A investigação apontou que os produtos nunca foram entregues. A movimentação financeira teria ultrapassado a marca de R$ 5 milhões, em 2022, segundo a Polícia Civil.