Novo jurado, muitos prêmios: como será o MasterChef Confeitaria?

O MasterChef Confeitaria estreia nesta terça-feira (19) na Band. O reality culinário traz ao Brasil a primeira versão com especialistas em sobremesas para encerrar com chave de ouro o ano em que a atração completa uma década no ar.

O que sabemos do MasterChef Confeitaria?

Dinâmica do jogo: 12 chefs com carreiras consolidadas no mundo da confeitaria disputam o posto de vencedor do MasterChef Confeitaria. A atração terá duas eliminações semanais até definir os dois finalistas.

Dias de exibição: a Band irá exibir o MasterChef Confeitaria às terças e quintas-feiras, a partir das 22h30 (horário de Brasília). A atração também será exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max a partir de 22 de novembro.

Novidade no time de jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam na cozinha mais desejada do Brasil. Mas a atração também ganha o chef Diego Lozano, especialista em confeitaria, para avaliação dos pratos.

Uma das premissas do formato é ter um chef confeiteiro, e o Diego é uma autoridade no assunto. Depois da Austrália, seremos o segundo país no mundo a produzir o MasterChef Confeitaria, por isso fui bem ambiciosa nas missões. É um programa dedicado não ao empreendedor, mas ao profissional de mercado, o que indica uma diferença em relação a outras atrações que vemos na TV. Marisa Mestiço, diretora do MasterChef Confeitaria

Linha dura e brincalhão: Diego Lozano, em entrevista para Splash, garantiu que vai avaliar os candidatos por desempenho e criatividade na entrega das sobremesas.

Julgar e avaliar a pessoa vai muito além das capacidades técnicas. No Masterchef, que é um programa de extrema atenção, tudo o que acontece ali é real, não tem uma encenação, é muito difícil estar ali competindo. Por isso que eu falo, não é só a apresentação final da pessoa, é como ela desenrolou, é a postura, é como ela reage em situações de estresse, de problema. Diego Lozano

Qual é a premiação do MasterChef Confeitaria? O grande vencedor da primeira temporada dedicada a sobremesas vai embolsar R$ 300 mil para investir em seus sonhos.

Origem do MasterChef Confeitaria: após 11 temporadas, a Band lança edição com profissionais de confeitaria. O programa é inspirado na edição australiana chamada Dessert Masters e promete muita tensão e correria para a preparação dos doces.

Além disso, o ganhador fatura um troféu MasterChef, um conjunto de panelas, R$ 50 mil em produtos e uma cozinha completa para embalar o seu negócios.

Despedida de Ana Paula Padrão: a primeira temporada do MasterChef Confeitaria marca o adeus da apresentadora após dez anos de projeto. Ela não renovou seu vínculo com a Band e se despede do programa nesta edição.