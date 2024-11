'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' será exibido na CCXP24

A CCXP24 anunciou nesta quinta-feira (14) a pré-estreia de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa". A exibição acontece no domingo, dia 8 de dezembro, às 11h, abrindo o último dia do maior evento geek do mundo.

Estarão presentes os atores de Chico Bento (Isaac Amendoim), Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Zé da Roça (Guilherme Tavares), Hiro (Davi Okabe) e Tábata (Lorena de Oliveira). Ao lado deles, também estarão o diretor Fernando Fraiha e o diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções, Marcos Saraiva.

Trazendo a magia da roça para os palcos mais esperados do ano no ramo do entretenimento, a CCXP se consolida como a vitrine ideal para exibir 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' pela primeira vez. O evento terá a oportunidade de conferir mais uma vez o poder das histórias de Mauricio de Sousa em cativar o público, antes mesmo de chegar aos cinemas.

Marcos Saraiva, diretor-executivo da MSP.

O filme marca mais um capítulo da franquia live-action inspirada nas histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa. "Turma da Mônica - Laços" e "Turma da Mônica - Lições", seus antecessores, venderam juntos 2,8 milhões de ingressos.

A estreia de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" está marcada para 9 de janeiro de 2025.

CCXP 24

Quando 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

Mais informações no site oficial do evento