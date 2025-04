Vilma alfineta Daniele fora do BBB 25: 'Chamei de sonsa porque mereceu'

Durante o episódio de hoje do Papo de Reality, Daniele Hypolito e Vilma, as últimas eliminadas do BBB 25 (Globo), trocaram farpas.

O que aconteceu

Daniele apontou dois momentos que não gostou do jogo de Vilma. O primeiro quando a mãe de Diogo não repreendeu o ator quando ele disse que Dani fazia um striptease e o segundo quando a chamou de sonsa.

Vilma se defendeu sobre o uso da palavra "sonsa". "[Você] me jogava no Paredão e vinha me abraçar. E eu não gostava."

A ginasta retrucou. "Era só você ter falado."

Vilma tornou a responder. "Eu falei na última vez: 'Dani, qual é a sua?'. Te chamei de sonsa porque você mereceu."

