Filha lésbica 'ignorada' por Renato Aragão é Uber e pediu dinheiro online

Juliana Rangel Aragão, 47, uma das filhas de Renato Aragão, 90, virou notícia nesta terça-feira (8) pela suposta relação conturbada com o pai famoso, que a teria "ignorado" pelo fato de ela ser lésbica.

O que aconteceu

Relação de Juliana e Renato foi exposta pelo jornalista e documentarista Rafael Spaca. Em entrevista ao podcast Salada Cast, ele disse que Juliana "é tratada com um corpo estranho" pelo humorista, é ouve "piadas e comentários preconceituosos por namorar uma mulher".

Juliana leva uma vida discreta e longe dos holofotes. Ela, que é filha adotiva de Renato da relação com Martha Rangel, vive de forma simples no Rio de Janeiro.

A herdeira de Renato trabalha como motorista de aplicativo e já fez campanhas online para arrecadar dinheiro. Ela criou a primeira "vaquinha" em 2001 para arrecadar R$ 550,00 a fim de custear medicamentos de asma. A outra foi criada em 2023 e tinha como meta atingir R$ 2 mil para consertar o ar-condicionado do carro que usa para trabalhar.

Sou motorista de Uber e há dois meses o ar-condicionado do meu carro quebrou. Estou trabalhando no calor e estou passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto, pois estou pagando outra dívida que precisa ser quitada. Peço a ajuda de vocês. Obrigada.

-- Juliana Rangel Aragão na descrição da vaquinha

Juliana mantém redes sociais fechadas e soma 1.402 seguidores no Instagram. Splash solicitou acesso para seguir Juliana e ela aceitou.

Última publicação de Juliana ao lado de Renato foi em 13 de agosto de 2023. Na ocasião, ela compartilhou foto de um almoço em família para celebrar o Dia dos Pais. "Comemorando o dia dos pais com a família", escreveu na legenda.

Juliana durante almoço de dia dos pais com Renato Aragão em 2023 Imagem: Reprodução

Juliana também posta fotos ao lado da namorada, Ellen. Flamenguista, ela celebra as conquistas do time rubro-negro na internet, a exemplo da conquista do estadual do Rio de Janeiro neste ano. Essa, aliás, é sua postagem mais recente na plataforma.

No Instagram, Juliana segue e é seguida pela irmã, Lívian Aragão, a filha mais famosa do humorista. No entanto, ela segue o pai, mas não é seguida pelo genitor.

Splash entrou em contato com Renato Aragão e Juliana para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.