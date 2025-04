Thaila Ayala diz que sofreu abuso sexual aos 3 anos: 'Tinha bloqueado'

Thaila Ayala, 38, relatou episódios de abusos sexuais sofridos na infância que eram praticados por vizinhos e familiares, inclusive um quando ela tinha apenas 3 anos.

Ayala contou que havia bloqueado esse episódio em sua memória. No entanto, a atriz destacou que, quando ficou grávida de seu primeiro filho, Francisco, 3, entrou em depressão profunda, período em que "mergulhou" na própria infância e reviveu traumas antigos, a exemplo do abuso sofrido aos 3 anos. As declarações foram em entrevista ao WOW Podcast.

A gravidez é um mergulho na infância e, para mim, foi quando lembrei de alguns abusos que eu não lembrava. Lembrava de alguns, mas de outros não. Lembrei de um abuso quando eu tinha 3, 4 anos, tinha bloqueado isso na minha cabeça.

A atriz destacou que recordar as violências sofridas a fizeram entrar em depressão durante a gravidez. "Lembrava da cena, mas não que era um abuso. Aí durante a gestação, na hora [que lembrei], liguei para a minha médica e falei: 'não era uma joaninha, era sangue'. Na minha cabeça eu tinha criado outro cenário. Foi durante a gestação que eu realmente tive um mergulho profundo na minha infância e isso me deprimiu".

Ela relatou que era abusada por parentes e familiares. "Os traumas ao redor. Já sofri alguns abusos de vizinhos e familiares. Era bem caótico".

Devido ao ambiente inóspito no qual cresceu, ela fugiu de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, para a capital paulista aos 15 anos para tentar a carreira de modelo. "Falei para minha mãe que ia para São Paulo, mas para ela era uma realidade distante, algo impossível. Um dia minha mãe foi viajar, peguei um ônibus e vim para São Paulo".

Toda falta de afeto que tive na infância fez com que eu fugisse de lá e construísse tudo que eu construí. Eu fugi da minha realidade muito pobre, a gente morava em um conjunto habitacional, comecei a trabalhar de babá aos 13 anos. Era muito difícil.

14.set.2024 - Thaila Ayala e o marido Renato Góes Imagem: Rogério Fidalgo/AgNews

Thaila Ayala conseguiu uma carreira de sucesso na moda e também como atriz. Ela ganhou destaque na Globo na 14º temporada de "Malhação" (2007) e participou de novelas como "Caminho das Índias" (2009), "Ti Ti Ti" (2010), "Sangue Bom" e, entre outras, "Família É Tudo" (2024). Atualmente, Ayala é casada com Renato Góes, com quem tem dois filhos: Francisco, 2, e Tereza, 1.